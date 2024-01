Alle spanning in het klassement van de Dakar Rally bij de auto's was er na de voor Sébastien Loeb dramatisch verlopen elfde etappe al uit, waardoor Carlos Sainz sr. in alle rust de slotetappe kon rijden. De Spanjaard liet duidelijk de teugels vieren en gaf zo zijn laatste kans voor een etappeoverwinning in 2024 op. Het kan de rallylegende waarschijnlijk weinig interesseren, want hij is na vele zware etappes de winnaar van de Dakar van 2024. Loeb heeft de laatste etappe gewonnen en grijpt daarmee zijn vijfde etappe van deze Dakar. Ondanks dat is de Fransman derde in het klassement geworden, want Guillaume de Mevius bekroont zijn debuut bij de auto's met een uitstekende tweede plek.

In het begin van de etappe was duidelijk dat Loeb nog alles uit de kast ging halen om voor de tweede plaats te gaan. De Prodrive-coureur begon als 24ste aan de dag, maar noteerde razendsnelle tijden over het eenvoudige parcours rond Yanbu. Mattias Ekström was ook snel onderweg en was achter Loeb de nummer twee. De Mevius had zich ten doel gesteld om de tweede plek te verdedigen ten opzichte van Loeb en deed dat met verve. De Belg hield een strak tempo vast en zag dat zijn enige concurrent voor de tweede plek niet genoeg tijd goed kon maken.

Ekström liet over de helft van de etappe de kop gaan; hij kon het moordende tempo niet volgen. Verrassend genoeg konden de Mini's met Krzysztof Holowczyc en Vaidotas Zala achter het stuur dat wel. Zij vochten achter Loeb en De Mevius voor de laatste podiumplek. Ook de winnaar van de afgelopen twee dagen Guerlain Chicherit was goed onderweg, maar kon er geen drie op een rij van maken. Chicherit was aan de streep de derde snelste en nadat Holowczyc het tempo miste om de top-drie te halen, mag de Toyota-coureur voor de derde dag op rij een medaille ophalen. Zala verrast met een tweede tijd.

Wie ook verrassend sterk was in de korte etappe was debutant Gareth Woolridge. De Zuid-Afrikaan rijdt met de Ford Ranger en deed dat bijzonder goed. Ford-kopmannen Nani Roma en Martin Prokop konden het tempo van hun teamgenoot niet volgen. De sterke laatste etappe past in de Dakar van Woolridge, die in de laatste dagen een stijgende lijn te pakken had.

Top-tien auto's twaalfde en laatste etappe Dakar Rally 2024