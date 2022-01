Geen tijdstraf voor Loeb na verliezen reservewiel

De negenvoudig wereldkampioen rally had het maandag niet gemakkelijk. De Fransman liep een lekke band op waardoor hij een reservewiel moest monteren en kwam er later achter dat hij zijn tweede en enig overgebleven reservewiel onderweg was verloren. Het luik waarachter het zat opgeborgen was onderweg per ongeluk opengegaan, iets wat tijdens deze Dakar Rally al vaker is voorgekomen bij de BRX Hunter. De nummer twee in de tussenstand werd ondanks de lekke band derde in de daguitslag en maakte bovendien zeven minuten goed op klassementsleider Nasser Al-Attiyah, die eveneens een lastige dag kende doordat hij zijn achterwielaandrijving verloor.

Sébastien Loeb moest na afloop van de special echter vrezen voor een tijdstraf. Deelnemers mogen namelijk geen reservewielen of onderdelen achterlaten in de woestijn. De stewards bogen zich na afloop van de etappe over de zaak. Hoewel Antoine Delaporte eerder in de rally nog een tijdstraf van vijf minuten aan de broek had gekregen omdat hij een wiel buiten het bivak had achtergelaten, bleef Loeb eenzelfde sanctie bespaard. Ook teamgenoot Orlando Terranova, die eveneens met een reservewiel minder binnenkwam, kwam weg zonder tijdstraf.

Bahrain Raid Xtreme, het team van Loeb en Terranova, kreeg wel een boete van 10.000 euro opgelegd, waarvan 5.000 euro voorwaardelijk. Teambaas David Richards zou bij de wedstrijdleiding hebben verklaard dat er geen opzet in het spel was en dat beide wagens geen voordeel hebben gehad van het verliezen van het reservewiel. Eerder een nadeel, doordat beide rijders voorzichtiger moesten rijden nadat ze erachter waren gekomen dat ze geen reservewiel meer hadden. De stewards concludeerden uiteindelijk dat de crews waarschijnlijk geen blaam trof, maar dat de bevestigingsriemen in de BRX Hunter simpelweg te zwak zijn en het luik te makkelijk open kan gaan, iets wat het team voor de rest van de rally moet zien te verbeteren. Want naast de gevolgen voor het milieu speelt ook het veiligheidsaspect. Of zoals de stewards het in hun statement verwoorden: “Het vallen van wielen uit een voertuig is een potentieel gevaar voor de toeschouwers.”