Sotnikov doet goede zaken met dagzege, Van Kasteren in top-tien

De strijd bij de trucks is al een etappe of zeven behoorlijk eenzijdig en dat veranderde maandag niet. De overwinning in de 395 kilometer lange etappe naar Wadi Ad-Dawasir was voor Dmitry Sotnikov. De regerend kampioen verstevigde zijn leidende positie door 3.11 minuten weg te rijden van Andrey Karginov, maar belangrijker nog was dat Eduard Nikolaev maar liefst 6.11 minuten verloor. In het klassement verdubbelde Sotnikov daarmee zijn voorsprong naar meer dan 11 minuten. Anton Shibalov sloot de rij voor Kamaz, hij werd vierde op 8.58 minuten achterstand.

Toen de Russen hun routeboekjes uitgelezen hadden en al aan de koffie zaten, moesten de meeste Nederlanders nog een flink stuk overbruggen om de laatste stempel te halen. Zij kwamen er niet aan te pas in de top-vijf want ook Ignacio Casale, Ales Loprais en Martin Macik kwamen eerder aan de finish. Janus van Kasteren was de beste Nederlander op de achtste plaats. Hij herstelde zich daarmee enigszins, maar met een achterstand van 34 minuten raakt de top-vier steeds verder uit beeld. De oorzaak was een falend bandenaflaatsysteem. Richard de Groot was juist tevreden met de negende plaats, het was een evenaring van zijn beste resultaat van de Dakar Rally.

Vaidotas Paskevicius maakte de top-tien compleet terwijl Vick Versteijnen en Martin van den Brink op de elfde en twaalfde plaats eindigden. Van den Brink scoorde zondag nog een derde plek, maar verloor maandag al vroeg in de proef veel tijd. Ook dat had - net als bij Van Kasteren - te maken met een defect bandenaflaatsysteem. Op het tweede tussenpunt na 86 kilometer verloor hij 24 minuten. Die achterstand bleef oplopen tot 49 minuten aan de finish.

Ook de andere Nederlanders maakten zo hun problemen mee in wat door een enkeling omschreven is als de zwaarste etappe van deze Dakar. De DAF van Ben de Groot kantelde na zo’n 65 kilometer in de etappe en moest overeind gezet worden door het team van Egbert Wingens. Niet veel verder ging ook William de Groot, de broer van Ben, in de fout. Wat er precies aan de hand is, moet nog duidelijk worden.

Kees Koolen en Gert Huzink hebben op een zeker moment in de proef achterstand opgelopen. Ook van hen moet nog blijken wat de precieze problemen waren.

Later meer.