Met de nodige problemen en een vroegtijdige opgave in het achterhoofd koestert Van Loon weinig goede herinneringen aan de Dakar Rally van begin dit jaar. De Toyota-rijder zette dan ook maar al te graag de knop om en richtte het vizier al snel weer op de editie van volgend jaar. Deze week trapte hij de officiële voorbereiding op Dakar 2022 af in de Sharqiya Baja, een nieuw evenement op de Cross Country-kalender.

De Sharqiya Baja is een relatief korte rally van twee dagen en een proloog. De rally wordt verreden in het oosten van Saudi-Arabië in een gebied dat voor Van Loon nog onbekend is. De Brabander stond er aan de start met zijn inmiddels vertrouwde Toyota Hilux en zijn vaste navigator Sebastien Delaunay. Het duo mikte op een podiumfinish, maar had zich vooral als doel gesteld om ervaring op te doen en de nodige lessen te leren: “Wij willen heel graag leren”, vertelde Van Loon vooraf. “Openen is het moeilijkste wat er is. Daarom wilden we graag als eerste van start.”

Waardevolle ervaring

Vanwege een zware zandstorm moest de eerste etappe op vrijdag worden afgelast, maar de etappe van zaterdag – die bestond uit twee proeven – ging wel door. Om 5.00 uur vertrekken Van Loon en Delaunay uit het servicepark voor een dag met veel wedstrijdkilometers. Het duo opent zoals gewenst de proef en verliest daardoor wat tijd, maar de voornaamste missie is geslaagd: “Het was een speciale dag”, blikt Van Loon terug. “We waren al vroeg weg en kregen toen twee proeven voor onze kiezen. We zijn als allereerste gestart, nog voor de motoren. Dan liggen er geen sporen en weet je dat je tijd verliest. In het begin waren er problemen met de GPS waardoor we meer tijd hebben verloren. De Toyota was fantastisch, gaf geen krimp en dat scheelt veel. Sébastien heeft het prima gedaan en we zijn aan de finish.”

De tweede proef was een korte versie van de eerste, maar dat het terrein niet eenvoudig was werd in de ochtend al aangetoond door Yazeed Al-Rajhi. De meervoudig Dakar-etappewinnaar was namelijk zwaar gecrasht met zijn Toyota Hilux: “Die tweede proef was nog steeds moeilijk”, vervolgt Van Loon. “De wind kwam opzetten waardoor je nauwelijks diepte ziet en je echt moet opletten. Finishen was belangrijker dan winnen, zeker na de zware crash van Yazeed in het eerste deel. Hopelijk is alles goed met ze. Daarom hebben we besloten om geen extra risico’s te nemen en ons te concentreren op het leren en het finishen.”

Seaidan pakt de winst

Uiteindelijk lieten Van Loon en Delaunay aan de finish de vierde tijd noteren, een half uur achter de MINI van klassementswinnaar Yasir Seaidan. Het duo kreeg na afloop echter nog een half uur tijdstraf aan hun broek voor een overschrijding van de maximum toegestane snelheid met één kilometer, waardoor ze terugzakten naar de zevende plek in de rangorde. Over twee weken zal het duo opnieuw in actie komen met de Hilux. Dan staat de Baja van Jordanië op het programma.