Erik van Loon uit de Dakar Rally na zware crash

Van Loon begon als elfde aan etappe 7 naar Al Duwadimi. Hij noteerde bij het eerste tussenpunt de negende tijd, even later kwam hij als dertiende door op kilometer 90. Kort na dat waypoint ging het mis. Motorsport.com heeft vernomen dat Van Loon gerold is met zijn Toyota Hilux van Overdrive Racing. De coureur maakte melding van rugklachten, zo laat het team weten. De medische helikopter van de organisatie heeft Van Loon uit voorzorg overgebracht naar een nabijgelegen ziekenhuis. Navigator Sébastien Delaunay bleef ongedeerd.

Het punt waar Erik van Loon crashte tijdens de zevende etappe. Hij is ter controle overgebracht naar het ziekenhuis Foto: Van Loon Racing

Daarmee ligt Van Loon definitief uit de wedstrijd. De directeur van Van Loon Vlees was bezig aan een wisselvallige Dakar Rally. Van Loon ging in de proloog van vorige week zaterdag over de kop en verloor zes minuten. Een dag later eindigde hij op de tweede plek in de eerste etappe, hij moest Nasser Al-Attiyah net voor zich dulden. Van Loon kon zich in de dagen erna handhaven in de top-vijftien, maar in de vijfde etappe kwam hij weer in de problemen. Na een nieuwe koprol eindigde hij in de achterhoede. Vrijdag eindigde Van Loon op de elfde plek waardoor hij in het klassement ook weer opschoof richting de top-tien.

Voor Van Loon is het de vierde keer dat hij de finish in de Dakar Rally niet haalt. In 2021 moest hij de wedstrijd na vijf etappes verlaten. Vorig jaar kon Van Loon niet meedoen omdat hij kort voor de start positief getest werd op corona.

Echtgenote Anja van Loon doet dit jaar voor het eerst mee in de Dakar Rally. Zij komt uit in de T3-klasse. Van Loon heeft aangegeven de rally te blijven volgen om zijn partner te steunen tijdens haar Dakar-debuut.