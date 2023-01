Erik van Loon stopt per direct met Dakar-carrière

Voorafgaand aan zijn dertiende Dakar Rally heeft Erik van Loon een belangrijke knoop doorgehakt: aan de finish is dit de laatste Dakar Rally. Na zijn crash in de zevende etappe heeft Van Loon daar over nagedacht en komt hij tot diezelfde conclusie. De Dakar Rally zegt hij vaarwel als rijder, maar de Cross Country en rallysport zeker niet.

"Het zat er natuurlijk wel een beetje aan te komen", vertelt Van Loon. “Het was mijn dertiende Dakar en ik ging voor mijn tiende finish. Ik heb hele mooie momenten beleefd en ben mezelf ook vaak tegengekomen. Ik merk dat ik meer plezier beleef aan de andere rally’s dan aan de Dakar Rally. Deze twee weken zijn enorm zwaar en het risico is heel erg groot op dit niveau. Er is maar een toprijder die nog niets heeft meegemaakt, maar anderen hebben al zware crashes gehad. Als je dan zelf zo’n crash hebt dan ga je daar toch eens goed over nadenken.”

Uiteraard had Van Loon het nieuws graag aan de finish van de Dakar 2023 willen onthullen. Helaas mocht dat niet zo zijn: “Natuurlijk stop je het liefste op een hoogtepunt of na iets goeds. In 2021 viel ik uit na aanhoudende technische problemen, dus in 2022 wilde ik goed voor de dag komen. Door de positieve coronatest mocht dat niet zo zijn, dus ging ik de Dakar van 2023 in na een veelzijdige voorbereiding. Dit keer samen met Anja, zij wil in 2024 met de truck rijden dus heb ik haar geholpen om dat goed voor te bereiden.”

Geen afscheid van de sport

Het seizoen begon goed voor Erik en Anja van Loon in de Can-Am. “Ik heb zoveel plezier beleefd met de Can-Am. South Racing had het goed voor elkaar en het leverde zelfs mijn allereerste winst op in de Baja van Italië. Ook in zo’n buggy ligt de snelheid hoog, maar het is toch echt anders dan in een T1. Met de Toyota Hilux, die Overdrive Racing helemaal nieuw heeft gebouwd, heb ik goede rally’s gereden met mooie prestaties. Dat valt dan een beetje in het niet hier tijdens de Dakar Rally. Voor de Dakar is veel aandacht, voor de rest veel minder terwijl dat misschien wel veel leuker is.”

#215 Overdrive Racing Toyota: Erik Van Loon, Sebastien Delaunay Foto: A.S.O.

Daarom blijft Erik ook zeker actief in de sport. “Ik wil hier geen afscheid van nemen. Het rijden met zo’n auto of buggy is geweldig om te doen. Als ik dan de kosten en het risico afweeg dan vind ik dat de Dakar niet meer waard. Ik hoef me niet meer te bewijzen. Ik heb hele mooie prestaties neergezet, zoals de vierde plaats in het algemeen klassement in 2015, de tweede plaats op slechts tien seconden van Carlos Sainz in 2016 en ook dit jaar was ik veertien seconden van een dagzege verwijderd.”

“Dat is het niet waard voor me”

Van Loon is na zijn crash in Saudi-Arabië gebleven om Anja te steunen en helpen tijdens haar eerste Dakar. “Dat zal ik ook zeker blijven doen. Normaal gesproken wil je naar huis na zo’n crash, naar je vrouw en kinderen. Anja is hier en is blij met mijn hulp. Mijn kinderen weten dat ik er altijd voor ze ben, maar als zij horen of lezen dat ik na zo’n crash met een gebroken rug naar het ziekenhuis ben, dan denk je daarover na. Dat is het niet waard voor me. Ik ga Anja helpen om naar de finish te komen. Ze doet het geweldig, ligt twaalfde algemeen. Dat is veel beter dan verwacht, ik ben ontzettend trots op haar. En ik denk dat ik meer kan betekenen als mentor voor haar in de Dakar Rally dan dat ik zelf achter het stuur zit. Het is geen definitief vaarwel van de Dakar Rally, maar wel als rijder van de Dakar Rally.”