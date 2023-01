Al-Attiyah zegt sorry voor uitspatting: “Ik begrijp het nu beter”

Op basis van data-analyse van de eerste drie etappes in de Dakar Rally bleek dat de drie Audi’s in de wedstrijd zo’n 9 kW tekortkwamen op de concurrentie in de T1+-klasse. Naar aanleiding van dat onderzoek besloot de FIA in samenspraak met Dakar-organisatie om Audi toestemming te geven met 8 kW meer vermogen te rijden, wat neerkomt op 10,7 pk. Nasser Al-Attiyah, op dat moment klassementsleider in de Dakar Rally, was des duivels. Hij beschuldigde de FIA ervan de race “vroegtijdig de nek om te draaien door onze concurrent meer vermogen te geven”.

Voor aanvang van de zevende etappe van de Dakar Rally plaatste Al-Attiyah weer een bericht op social media, deze keer een verontschuldiging. “Ik reageerde in het heetst van de strijd op de beslissing van de FIA over de Equivalence of Technology”, schrijft de Qatari. “Ik wil mijn titel graag eerlijk verdedigen en in eerste instantie leek de beslissing niet eerlijk. Nu begrijp ik de situatie beter en wil ik mij excuseren voor mijn uitspatting.”

Vermogensboost niet relevant meer

Het is mogelijk dat een dergelijke verklaring voor Al-Attiyah de manier was om een straf over zijn uitspraken te ontlopen. Bovendien is de vermogensboost van Audi sinds het uitvallen van Stéphane Peterhansel en de forse achterstand van Carlos Sainz niet echt relevant meer. In het klassement staat Al-Attiyah ruim een uur voor Henk Lategan. Mattias Ekström is de eerste Audi-coureur, zijn achterstand bedroeg bij aanvang van de zevende etappe 1 uur, 46 minuten en 55 seconden.

Sainz crashte vrijdag na 212 kilometer op hetzelfde punt waar teamgenoot Peterhansel over de kop geslagen was. Peterhansels navigator Edouard Boulanger werd met rugletsel afgevoerd naar het ziekenhuis. De wagen van Sainz werd door de assistentie gerepareerd, hij kwam op uren achterstand aan de finish en had niet alle waypoints verzameld. Hij is zaterdagochtend wel weer van start gegaan, maar waarschijnlijk niet in het algemene klassement.