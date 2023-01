Van Loon haakt aan bij Al-Attiyah, Coronel blijft foutloos

De 447 kilometer lange etappe naar Ha’il werd door de organisatie ingekort door de hevige regenval, maar voor Van Loon liep alles volgens plan. Na zijn tweede tijd in de etappe van maandag was het aan hem en dagwinnaar Nasser Al-Attiyah de taak om de proef te openen. Samen met navigator Sébastien Delaunay reed Van Loon het gaatje naar de Qatarese coureur vrij snel dicht.

“Het was niet gemakkelijk”, doet Van Loon zijn verhaal. “Maar het ging eigenlijk heel erg goed. [Carlos] Sainz haalde ons en Nasser al vroeg in op de proef, maar die stond later stil met een probleem. Ik heb geprobeerd om aan te haken bij Nasser en dat lukte. Aan de finish zijn we iets sneller dan hem. We hebben een lekke band gehad en verder helemaal niks. De Toyota doet het goed, Sébastien heeft geen fout gemaakt en bij mij ging het ook prima.”

Hoewel de exacte positie door het inkorten van de proef nog niet bekend is, hield Van Loon qua tijd de schade beperkt tot een kleine 21 minuten op dagwinnaar Guerlain Chicherit. Ten opzichte van zijn meeste directe concurrenten in het klassement pakte Van Loon zelfs tijd.

Broers Coronel komen slim en foutloos door derde etappe

Het regende en onweerde hevig tijdens de derde etappe. Daardoor konden de helikopters van de organisatie niet in de lucht blijven en was men genoodzaakt de proef in te korten. “We zagen de bliksem links en rechts om ons heen flitsen”, vertelt Tom Coronel. Bij het punt waar de neutralisatie in werking trad, noteerden de broers met hun Century de 21ste tijd. “Ik denk dat we het goed hebben gedaan”, zei Tom. “We hebben slim gereden, geen lekke banden gehad, goed genavigeerd. Er zat een plateau in het parcours – super mooi trouwens – waar het heel moeilijk was om de route te vinden. Ik denk dat veel daar tijd hebben laten liggen.”

Dakar-baas David Castera kondigde de etappe aan door te zeggen dat deelnemers “de vijftig mooiste kilometers van de rally” zouden rijden. Die belofte werd ingelost door de organisatie, vindt Tom Coronel. “Het is jammer dat het eerder werd afgevlagd, want wauw! Wat mooi. Grote rotsen met zand ertussen. Het was zwaar voor de auto. Die moest hard werken en dronk ook veel”, merkte Tim, die vandaag het stuur weer in handen had. “Het was een heerlijke dag. Het autootje voelt steeds fijner.”

#227 Coronel Dakar Team Century: Tim Coronel, Tom Coronel Foto: A.S.O.