Huzink grijpt naast dagzege in Dakar: "ASO doet wel meer gekke dingen"

De derde etappe van de Dakar Rally werd dinsdag ingekort tot 377 kilometer (aanvankelijk 447 kilometer). Dat kwam door onweer en zware regenval waardoor de medische helikopters van de organisatie niet konden vliegen. Waar de motorrijders ook al bij eerdere tussenpunten uit de proef gehaald werden, besloot de FIA in eerste instantie om de auto’s, SSV’s en trucks door te laten rijden tot CP3 na 377 kilometer. Toen de eerste acht vrachtwagens in de wedstrijd onderweg waren naar dat punt, besloot de organisatie de wedstrijd alsnog eerder stil te leggen.

Die beslissing viel net voordat Gert Huzink op het voorlaatste tussenpunt na 335 kilometer (WP7) kwam. Huzink was op jacht naar zijn eerste etappezege in de Dakar Rally en was op dat punt ruim drie minuten sneller dan Martin Macik. Huzink keerde vervolgens over de weg terug naar het bivak, zoals opgedragen door de wedstrijdleiding. Macik deed dat ook, maar dan een stuk verderop. Na enig beraad werd toch besloten om Macik uit te roepen tot winnaar. Hoewel de organisatie dat besluit nog niet gemotiveerd heeft, ligt het in de lijn der verwachting dat de beslissing gevallen is omdat Huzink de etappe van maandag niet finishte en er voor het eindklassement al uitligt.

Tot onbegrip van Huzink, die in gesprek met Rallymaniacs.com zijn verhaal doet. “Een rare beslissing als Macik de race gewonnen heeft, wij waren zeker tot WP7 de snelste”, zegt Huzink. “Ik vind het heel gek hoe ze dat met de tijden willen gaan doen. Dat is voor mij niet zo belangrijk omdat ik toch al uitgeschakeld ben voor het klassement, maar hoe ze het doen met de mannen achter mij die nog wel in de race zitten… Ze kunnen alleen de tijd tot WP7 pakken en als de dan alleen voor de eerste WP8 pakken, dat zou heel vreemd zijn.”

Huzink claimt om die reden de overwinning: “Voor mij is het heel simpel. We hebben vandaag het hardste gereden, we zijn helemaal achterin begonnen en de proef was helemaal kapot gereden. We moesten echt pushen om naar voren te komen. De laatste stop voordat de race ingekort werd, stonden we op zes seconden van Macik. Daarna zijn wij er nog een keer voor gaan zitten omdat we wisten dat de proef ingekort zou worden. Op het laatste stuk hebben we drie minuten gepakt op Macik. Er is vandaag maar één winnaar en dat is Gert Huzink. Wat de ASO doet, moeten ze zelf weten. Die hebben wel meer van die gekke beslissingen in deze Dakar, daar lig ik niet wakker van. Als de truck zo blijft lopen, weet ik zeker dat we nog meer kansen krijgen.”

Macik pakte dus uiteindelijk de zege voor Jaroslav Valtr en Mitchel van den Brink, die na een knappe rit terugkeerde op het podium. Ales Loprais werd vierde en is nog steeds de leider in het klassement. Martin van den Brink sloot aan op de vijfde plek voor Martin Soltys en Janus van Kasteren. De kopman van Team De Rooy was in de laatste fase van de etappe aan het tobben en verloor daar 24 minuten op dagwinnaar Macik.