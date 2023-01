Chicherit wint derde etappe Dakar Rally, Sainz verliest een uur

Sainz lag fysiek aan de leiding in de derde etappe van Al’Ula naar Ha’il, maar kwam na 213 kilometer stil te staan. Hij verloor daar ruim een half uur, maar kon zijn weg wel vervolgen. Even verderop was het weer mis met de Audi van El Matador. Ditmaal moest er zo’n twintig minuten gesleuteld worden. Sainz pakte in de laatste kilometers nog wel wat tijd terug, maar bleef op 56.21 minuten steken van dagwinnaar Guerlain Chicherit.

Chicherit verloor maandag een sloot aan tijd door verschillende lekke banden waardoor hij op assistentie moest wachten. De Prodrive-coureur ging daardoor vanochtend pas als 27ste op pad. Bij de eerste tijdmeting moest hij Yazeed Al-Rajhi nog voor zich dulden, even later nam de Zuid-Afrikaan Henk Lategan de koppositie. Na 240 kilometer kwam Chicherit aan kop en die plek gaf hij niet meer af. Ook niet toen de organisatie bekendmaakte de race na 377 kilometer te neutraliseren vanwege het slechte weer. Voor Chicherit was het zijn eerste etappezege sinds 2010.

Henk Lategan eindigde op 3.26 minuten op de tweede plek met Orlando Terranova op de derde plek. Stéphane Peterhansel verscheen voor het eerst in de top-vijf, hij eindigde op 7.47 minuten van Chicherit. Al-Rajhi kon het hoge tempo van de koplopers niet volhouden en gaf aan de finish 8.31 minuten toe. Brian Baragwanath was de beste Century in de wedstrijd, hij werd zesde voor Vaidotas Zala en Kuba Przygonski. Lucas Moraes maakte de top-tien compleet.

Nasser Al-Attiyah en Erik van Loon hadden dinsdag de taak om de proef te openen, maar dat viel nog niet mee. Van Loon vond al vrij snel de aansluiting bij de Qatarese coureur en samen zochten ze de juiste route. Na het wegvallen van Sainz, die het tweetal fysiek ingehaald had, liep het tijdverlies verder op. Van Loon finishte als twaalfde op 20.50 minuten, Al-Attiyah gaf 20.58 minuten toe op Chicherit. In het klassement staat Al-Attiyah ondanks zijn tijdverlies nog altijd aan de leiding.

Tim en Tom Coronel schurkten in de derde etappe opnieuw tegen de top-twintig aan. Deze keer nam Tim weer plaats achter het stuur en kwam de tweeling uit op de 21ste tijd. Hans Weijs, uitkomend in de SSV-klasse, bereikte het kilometerpunt 377 ook. Hij mocht vanaf daar over de openbare weg naar de finish.

De andere Nederlanders werden na 335 kilometer uit de proef gehaald. Maik Willems klokte de 91ste tijd op dat punt, Ronald van Loon werd 123ste en Dave Klaassen zat er net achter op de 125ste plek.

Ook de andere SSV-rijders uit ons land hebben de finish van de etappe veilig bereikt.

Uitslag: Derde etappe - Dakar Rally 2023 - Auto's

Positie Merk Coureur + navigator Team Tijd + Verschil 1

G. CHICHERIT (FRA) A. WINOCQ (FRA) #206 - GCK MOTORSPORT 3:22:57 (1e) 2 H. LATEGAN (ZAF) B. CUMMINGS (ZAF) #217 - TOYOTA GAZOO RACING +3:26 (2e) 3

O. TERRANOVA (ARG) A. HARO BRAVO (ESP) #208 - BAHRAIN RAID XTREME +5:04 (3e) 4

S. PETERHANSEL (FRA) E. BOULANGER (FRA) #204 - TEAM AUDI SPORT +7:47 (4e) 5

Y. AL RAJHI (SAU) D. VON ZITZEWITZ (DEU) #202 - OVERDRIVE RACING +8:31 (5e) 6 B. BARAGWANATH (ZAF) L. CREMER (ZAF) #216 - CENTURY RACING FACTORY TEAM +10:13 (6e) 7 V. ZALA (LTU) P. FIUZA (PRT) #213 - TELTONIKA RACING +11:06 (7e) 8 J. PRZYGONSKI (POL) A. MONLEON (ESP) #203 - X-RAID MINI JCW TEAM +14:38 (8e) 9 L. MORAES (BRA) T. GOTTSCHALK (DEU) #230 - OVERDRIVE RACING +15:41 (9e) 10

M. EKSTROM (SWE) E. BERGKVIST (SWE) #211 - TEAM AUDI SPORT +20:03 (10e) 13 N. AL-ATTIYAH (QAT) M. BAUMEL (FRA)

#200 - TOYOTA GAZOO RACING +20:58 (13e) 31 C. SAINZ (ESP) L. CRUZ (ESP) #207 - TEAM AUDI SPORT +56:21 (31e)