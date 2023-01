Erik van Loon drie keer over de kop: “Het valt nog mee”

Erik van Loon noteerde de zeventiende tijd bij het eerste tussenpunt, maar even verderop ging het mis. Na 130 kilometer sloeg de pechduivel toe, een kapotte aandrijfas zorgde voor vertraging. Dat was het begin van een moeilijke etappe, vertelt Van Loon. “Als je ziet wat we hebben meegemaakt dan valt dat nog mee. We begonnen de dag gewoon prima, maar daarna krijgen we pech. Nadat we de eerste keer de aandrijfas hadden vervangen, bleek het centerdiff kapot te zijn en waarschijnlijk heeft dat met elkaar te maken. We zijn doorgereden zonder centerdiff en daardoor is er veel minder controle over de auto. Het centerdiff zorgt er voor dat er een goede verdeling is van het vermogen op de voor- en achterwielen.”

Op zo’n zeventig kilometer van de finish ging het opnieuw verkeerd. Van Loon ziet een afstap en kamelengras over het hoofd. “We werden verrast waardoor de auto ging rollen”, gaat Van Loon verder. “We zijn drie keer over de kop gegaan en de auto raakte beschadigd. Het bodywork lag eraf, het raam was kapot. Niet veel later brak de aandrijfas linksvoor, die hebben we losgekoppeld. Daarna hebben we met driewielaandrijving nog zeventig kilometer in de duinen gereden. We zijn er nog, we doen nog steeds mee en proberen de komende dagen weer naar voren te komen.”

Het totale verlies van Van Loon liep donderdag op tot 1 uur, 29 minuten en 53 seconden. Van Loon vocht zich na een straf in de eerste etappe terug naar de top-tien, maar staat nu op de zeventiende plek. Hij staat daarmee een plekje lager dan Tim en Tom Coronel.

Van Loon was niet de enige die crashte in de vijfde etappe. Laia Sanz crashte zwaar en haar Dakar leek erop te zitten, maar zij en haar navigator hebben de wagen weten te repareren. Zij konden hun weg vervolgen. Sébastien Loeb rolde in de laatste duinensectie van de vijfde etappe. Hij verloor slechts twintig minuten.