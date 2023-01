Janus van Kasteren knalt naar winst in etappe 7 van de Dakar Rally

Van Kasteren kwam er in de afgelopen dagen al een paar keer dicht bij, maar om uiteenlopende redenen ging het steeds in de laatste kilometers mis: motorstoring, een lekke band, een gebroken bladveer. Zaterdag ging er in de zevende etappe niets mis voor Van Kasteren. Na 3 uur, 35 minuten en 10 seconden stempelde hij af na een etappe van 334 kilometer en was de ritzege een feit. Ales Loprais eindigde op de tweede plek en hernam de leiding in het klassement.

Jaroslav Valtr lag op koers voor de vierde plek, maar ging in de slotfase nog naar een podiumplek. De Tsjech, die in het klassement aankijkt tegen een forse achterstand, eindigde als derde. Mitchel van den Brink eindigde na zijn ritzege van vrijdag op de vierde plek. Hij moest de proef bij de trucks openen en verloor 5.44 minuten op Van Kasteren. Zijn vader Martin van den Brink finishte 6.19 minuten achter Van Kasteren en heeft de leiding in het klassement weer overgedragen aan Loprais. Dat gebeurde zaterdagmorgen eigenlijk al voor de etappe toen Van den Brink een minuut tijdstraf kreeg omdat hij vrijdag te snel reed in een zone.

Pascal de Baar kwam als zesde aan de finish voor Martin Macik en Kees Koolen.

Motorsport.com heeft vernomen dat Ben van de Laar halverwege de etappe op de zij heeft gelegen in de duinen. Na uren vertraging is de equipe van Fried van de Laar Racing weer onderweg.

Dit bericht wordt aangevuld.

Uitslag: Dakar Rally 2023 - Etappe 7 - Trucks

Positie Coureur/monteur/navigator Team Tijd + verschil 1 Janus van Kasteren / Darek Rodewald / Marcel Snijders #502 - Team de Rooy 3u35m10s 2 Aleis Loprais / Petr Pokora / Jaroslav Valtr Jr #508 - Instaforex Loprais Praga +00.03.42 3 Jaroslav Valtr / Rene Kilian / Tomas Sikola #505 - Tatra Buggyra ZM Racing +00.04.51 4 Mitchel van den Brink / Jarno van de Pol / Moi Torrallardona #511 - Eurol Rallysport/Team de Rooy +00.05.44 5 Martin van den Brink / Rik Mouw / Erik Kofman #506 - Eurol Rallysport/Team de Rooy +00.06.19 6 Pascal de Baar / Stefan Slootjes / Marcin Krüger #507 - Riwald Dakar Team +00.10.19 7 Martin Macik / Frantisek Tomasek / David Svanda #501 - MM Technology +00.16.16