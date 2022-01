Ten Brinke was eigenlijk van plan om de Dakar Rally een jaartje over te slaan en samen met zijn familie te gaan genieten van een vakantie, totdat hij opeens een telefoontje kreeg uit Saudi-Arabië. Na een positieve coronatest van Giniel de Villiers stond hij als tweede reserve klaar voor het fabrieksteam van Toyota. De Zuid-Afrikaan kon na een negatieve test alsnog deelnemen aan de rally, maar de invalbeurt van Ten Brinke kwam er alsnog. Erik van Loon moest de rally na een positieve test namelijk wel laten schieten.

Zonder enige voorbereiding nam Ten Brinke bij Overdrive het stuur van Van Loon over. De Zeddammer kon in een korte shakedown even kennis maken met de vernieuwde Toyota Hilux T1+ en navigator Sebastien Delaunay, alvorens hij op 1 januari aan de start stond van de proloog: “Als totale verrassing kreeg ik na een positieve test van Erik van Loon de kans om last-minute zijn auto over te nemen. Ik liet mijn familie achter op vakantie en vloog naar Saudi-Arabië om daar zonder enige voorbereiding deel te nemen aan de zwaarste rally ter wereld”, blikt Ten Brinke terug op de voorbije twee weken. “In de eerste week moesten Sebastien en ik elkaar leren kennen om de etappes in een goed tempo te volbrengen. Ook de nieuwe Toyota T1+ was nieuw voor mij. Gelukkig was het begin best aardig en reden we in de proloog een twaalfde tijd.”

Tegenslagen afgewisseld met goede dagresultaten

In de eerste etappe reed Ten Brinke vervolgens net als een flink aantal grote namen verkeerd in de zoektocht naar een waypoint, waardoor hij al meteen veel tijd verloor en een goede klassering in het algemeen klassement wel kon vergeten: “De eerste echt zware etappe ging meteen gepaard met een onduidelijke situatie in het roadbook. Als gevolg verloren we op één dag meteen twee uur. De dag erop hadden we ook nog wat technische gebreken aan de nieuw ontwikkelde auto, waardoor we nog eens anderhalf uur kwijtspeelden.”

Ondanks het forse tijdverlies kende Ten Brinke echter ook goede dagen en wist hij zich geregeld tussen de grote namen te mengen in de top-tien: “Gelukkig hadden we ook een paar mooie dagen met goede resultaten. We noteerden een twaalfde, tiende, zevende en twee zesde plaatsen als beste resultaat in de daguitslag. De daaropvolgende dagen reden we op hoogtes van 900 tot 1600 meter. Onze V8 moest daar zijn meerdere erkennen in de fabrieksauto’s van Toyota Gazoo Racing en BRX, die rijden met een V6-turbo die simpelweg meer vermogen hebben op hoogte, omdat ze zonder restrictor rijden. Ook de elektrische Audi’s hadden hier geen last van en konden onder alle omstandigheden met het maximale vermogen rijden. Hierdoor vielen wij weer wat terug en lag een top 10-klassering buiten bereik. We hebben ons daarna gefocust op een nieuw doel: Dakar 2022 uitrijden.”

Dat nieuwe doel werd uiteindelijk bereikt door Ten Brinke, die vrijdag in de laatste etappe de achtste tijd reed en daarmee de 17de plek in het eindklassement veiligstelde: “We hebben gelukkig de finish gehaald. We hebben een hoop terrein goedgemaakt, wat ons uiteindelijk de 17de plek op heeft geleverd. Een superprestatie in mijn negende Dakar.”

Terugkeer niet uitgesloten

Het is nog niet bekend wat de plannen van Ten Brinke zijn voor de rest van 2022, maar de Zeddammer liet eerder in de rally al doorschemeren dat de goede dagresultaten het Dakar-vuur weer hebben aangewakkerd. Een terugkeer bij Toyota werd door Ten Brinke dan ook niet uitgesloten. “Ik wil Sébastien bedanken voor zijn navigatiewerk en het goede coachen. Evenals mijn sponsor Eurol, mijn monteurs, engineers en alle mensen bij Overdrive Racing die het uitrijden van deze monsterlijke rally mogelijk hebben gemaakt. Ik zie jullie snel”, sluit Ten Brinke af met een knipoog.