Lategan pakt eerste dagzege in Dakar, Al-Attiyah houdt de leiding

De Dakar-karavaan blijft tot en met de rustdag van zaterdag in de omgeving van Riyadh, wat de organisatie van de woestijnrally in een unieke gelegenheid stelt. De motoren en de quads kregen donderdag een etappe ten oosten van Riyadh voorgeschoteld, terwijl de auto’s en de trucks ten noorden van de hoofdstad van Saudi-Arabië hun klassementsproef afwerkten. Vrijdag zijn de rollen omgekeerd en zullen de auto’s en trucks dus de etappe rijden die de tweewielers vandaag hebben afgewerkt.

Al-Attiyah en Loeb zetten de route uit

Door het ontbreken van de motoren en de quads staan de eerste starters in het autoklassement in de vijfde en zesde etappe voor een extra uitdaging. De coureurs en navigatoren zullen namelijk zelf het juiste pad moeten zien te vinden, zonder hulp van bandensporen die doorgaans al getrokken zijn door de motorrijders. Het zadelde klassementsleider Nasser Al-Attiyah en navigator Mathieu Baumel donderdag met een extra uitdaging op, aangezien het duo na de etappezege op woensdag het spits moest afbijten bij de auto’s. Vanwege zijn riante voorsprong in het algemeen klassement hoefde Al-Attiyah geen onnodige risico’s te nemen, waardoor hij in het eerste deel van de etappe kon worden bijgehaald door Sébastien Loeb, de nummer twee in het klassement die tevens als tweede aan de klassementsproef was begonnen.

Loeb was drie minuten later dan Al-Attiyah begonnen aan de etappe, maar had het gat voor het derde en laatste checkpoint volledig dichtgereden. Beide coureurs reden het laatste deel van de etappe vervolgens lang bij elkaar, maar in de slotfase sloeg Loeb toch nog een klein gat waardoor hij een kleine minuut terugpakte op Al-Attiyah, die in het algemeen klassement echter nog altijd ruim een half uur voorsprong op zak heeft.

Vanwege het openen van de etappe leken Loeb en Al-Attiyah zich aanvankelijk niet te gaan bemoeien met de strijd om de etappezege, al was Loeb er met een uiteindelijke tweede tijd wel nog dichtbij. De Fransman moest de dagzege laten aan Henk Lategan, die met zijn Toyota 3 uur, 53 minuten en 28 seconden nodig had voor de proef. Een probleem met de deur van zijn Hilux leek de Zuid-Afrikaan daarbij niet te deren. Lategan was aan de finish twee minuten sneller dan Loeb, wat de Toyota-fabrieksrijder zijn allereerste etappezege oplevert in de Dakar Rally.

De derde tijd ging naar Lucio Alvarez, die profiteerde van tijdverlies van Yazeed Al Rajhi (+22 minuten) en daarmee weer de derde plek in het algemeen klassement heroverde. Mathieu Serradori stuurde zijn buggy naar de vierde tijd, voor de buggy van Guerlain Chicherit. De Fransman nam daarmee sportieve revanche voor een rol van de duinen in de vierde etappe. Jakub Przygonski pakte met zijn MINI de zesde plek voor de Toyota van Giniel de Villiers, die woensdagavond vanwege een aanrijding met een motorrijder een flinke tijdstraf aan zijn broek kreeg. Daarachter maakten Al-Attiyah, Orlando Terranova en Christiaan Visser de top-tien compleet.

Ten Brinke buiten de top-10, problemen voor Sainz

Bernhard ten Brinke leek voor de tweede dag op rij op weg naar een top 10-klassering, maar de Nederlander verloor in de laatste kilometers net iets te veel tijd met een uiteindelijke veertiende tijd als gevolg. Carlos Sainz werd een van de verliezers van de dag. De Spanjaard leek zich te mengen in de strijd om de etappezege, totdat hij na 201 kilometer kwam stil te staan met een kapotte schokbreker. Stéphane Peterhansel schoot zijn Spaanse Audi-stalgenoot te hulp en hielp El Matador weer op weg door de schokbreker van zijn eigen RS Q e-tron af te staan. Het tijdverlies van Sainz bleef daardoor beperkt tot een uur. Peterhansel kon voor de derde keer deze rally urenlang gaan wachten op de servicetruck van Audi.

Uitslag auto's - Etappe 5

Pos. Nat. Coureur Merk Verschil 1. ZAF Henk Lategan Toyota 03:53:28 2. FRA Sébastien Loeb Prodrive +01m58s 3. ARG Lucio Alvarez Toyota +02m10s 4. FRA Mathieu Serradori Century +02m24s 5. FRA Guerlain Chicherit Buggy +02m59s 6. POL Jakub Przygonski MINI +03m20s 7. ZAF Giniel de Villiers Toyota +04m29s 8. QAT Nasser Al-Attiyah Toyota +04m53s 9. ARG Orlando Terranova Prodrive +06m27s 10. ZAF Christiaan Visser Century +07m09s - 14. NED Bernhard ten Brinke Toyota +09m56s 26. NED Tim Coronel Century +22m41s - NED Maik Willems Toyota + - NED Henri van Steenbergen Rally Raid UK +