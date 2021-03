Van Loon tweede in Jordanië: “Laten zien dat we het kunnen”

Van Loon en navigator Sébastien Delaunnay trapten de voorbereidingen op Dakar 2022 begin deze maand al af in Saudi-Arabië met deelname aan de Sharqiya Baja. Afgelopen weekend stond in het zuiden van Jordanië de volgende voorbereiding op het programma met deelname aan de vierde ronde van het FIA WK Cross-country. In een sterk deelnemersveld wilde Van Loon zich over een parcours van 559 kilometer mengen in de strijd vooraan.

Geiten en kamelen

Van Loon opende sterk in Jordanië en had na de eerste klassementsproef anderhalve minuut voorsprong op de concurrentie. In de tweede proef verloor hij met zijn Toyota Hilux wat tijd op de MINI van achtervolger Yasir Seaidan: “Tijdens de eerste proef pakken we 1.26 op Seaidan, maar in de tweede verliezen we een minuutje”, vertelde Van Loon. “Dat komt doordat we twee keer een noodstop moesten maken, een keer voor een kudde geiten en een keer voor een kudde kamelen. Maar we zijn er en we staan aan kop.”

Vanwege zijn koppositie in het klassement moest Van Loon op de slotdag het parcours openen. Op de lastige proef van 236 kilometer bleef hij net als navigator Delaunay foutloos, maar toch moest de Brabander aan de finish genoegen nemen met de tweede plek: “Het was nog een pittige proef. Vooral de laatste 100 kilometer waren moeilijk. Daar hebben we geen fouten gemaakt. Ook op de stenen, ruim 100 kilometer lang, rijden we niet lek. Drie proeven zonder problemen, daar ben ik blij mee. De Toyota was top, Sébastien was wederom foutloos, dit was een hele goede rally voor ons.”

Belangrijke punten

Van Loon kon aan de finish wel leven met de tweede plek: “We kwamen hier voor het resultaat, wellicht hadden we kunnen winnen. Maar niet ten koste van alles. Op een gegeven moment kwam Saeidan voorbij, toen wisten we dat hij aan de leiding ging en besloten we om niet te ver te gaan. We hebben laten zien dat we het kunnen en in het kampioenschap scoren we belangrijke punten.”

Op 12 mei staat Van Loon aan de start van de volgende rally. Dan staat de Rally van Andalusië op het programma.