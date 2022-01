Terranova wint zesde etappe Dakar Rally, Loeb verliest tweede plek

Nadat de motoren en quadrijders donderdag al de klassementsproef ten oosten van Riyadh kregen voorgeschoteld, was het vrijdag de beurt aan de deelnemers bij de auto’s en trucks om de 348 kilometer lange special af te leggen. De etappe werd geopend door Henk Lategan en Sébastien Loeb, maar beide coureurs reden al relatief vroeg in de special verkeerd waardoor zij kostbare minuten verloren en meer dan een kwartier achterstand opliepen. Vooral voor Loeb was het tijdverlies kostbaar, aangezien hij nog meer tijd verloor op klassementsleider Nasser Al-Attiyah en uiteindelijk zelfs zijn tweede plek in het algemeen klassement moest afstaan aan Yazeed Al Rajhi.

Het werd uiteindelijk een dag met twee gezichten voor het team van Prodrive. In tegenstelling tot Loeb had stalgenoot Orlando Terranova vrijdag namelijk wel de smaak te pakken met de BRX Hunter. De Argentijn moest de etappe als achttiende aanvangen, maar haalde onderweg de nodige auto’s in en voerde het tempo gaandeweg de etappe steeds iets verder op. Uiteindelijk tikte hij in 3 uur, 6 minuten en 45 seconden als snelste aan bij de finish, wat hem zijn eerste etappezege in de Dakar Rally sinds 2015 opleverde. Terranova, al vijf keer eerder winnaar van een etappe, bezorgde Prodrive daarmee de tweede dagzege van de rally, nadat Loeb eerder deze week al de tweede etappe had gewonnen met de BRX Hunter.

De tweede plek bij de auto’s ging naar Mattias Ekström, die met zijn Audi een minuut moest toegeven op de tijd van Terranova. De Zweed kende daarmee een beduidend betere dag dan stalgenoten Carlos Sainz en Stéphane Peterhansel, die allebei ruim 40 minuten aan hun broek kregen. Al Rajhi klokte vrijdag de derde tijd, waarmee hij in het algemeen klassement opschuift naar de tweede plaats.

Het algemeen klassement wordt na de eerste Dakar-week comfortabel aangevoerd door Nasser Al-Attiyah. De Qatarees verloor in de slotfase van de etappe nog wat terrein, maar klokte op 6.16 minuten achterstand uiteindelijk nog de tiende tijd. De Toyota-rijder duikt daardoor met 50 minuten voorsprong op Al Rajhi met een goed gevoel de rustdag in. Loeb – die uiteindelijk een kwartier verloor op Al-Attiyah – staat na zes etappes derde op zes seconden van Al Rajhi.

Ten Brinke zesde

Beste Nederlander in de zesde etappe was Bernhard ten Brinke, die met de Hilux de zesde tijd noteerde. De Zeddammer gaf aan de finish iets meer dan vier minuten toe op de snelste tijd van Terranova. De gebroeders Coronel kwamen als 22ste aan de finish, waarmee ze hun top 20-klassering in het algemeen klassement verstevigden.

Uitslag auto's - Etappe 6

Pos. Nat. Coureur Merk Verschil 1. ARG Orlando Terranova Prodrive 03:06:45 2. ZWE Mattias Ekström Audi +01m06s 3. SAU Yazeed Al Rajhi Toyota +01m49s 4. ZAF Brian Baragwanath Century +03m06s 5. SPA Nani Roma Prodrive +03m34s 6. NED Bernhard ten Brinke Toyota +04m06s 7. ZAF Shameer Variawa Toyota +04m06s 8. TSJ Martin Prokop Ford +05m45s 9. CHN Wei Han SMG +05m58s 10. QAT Nasser Al-Attiyah Toyota +06m16s - 22. NED Tim Coronel Century +15m55s - NED Maik Willems Toyota + - NED Henri van Steenbergen Rally Raid UK +