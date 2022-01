Derde dagsucces voor Karginov, Van den Brink beste Nederlander

Andrey Karginov stond enkele dagen geleden vast in een modderpoel en heeft het zicht op een nieuwe eindzege daarmee voorlopig verloren, maar gedurende de etappe van vrijdag was hij opnieuw de snelste. Het was voor de oudste van de Kamaz-coureurs alweer zijn derde dagzege van deze rally, maar in het klassement is zijn achterstand onverminderd groot. Grote verschillen werden er namelijk niet gemaakt in de laatste etappe voor de rustdag. De voorsprong van Karginov was maximaal twee minuten op een gegeven moment, maar in de laatste fase maakte klassementsleider Dmitry Sotnikov nog behoorlijk wat van zijn achterstand goed. Na 348 kilometer was de marge slechts negen seconden in het voordeel van Karginov. Achter zijn beide teamgenoten eindigde Eduard Nikolaev op de derde plaats.

Op gepaste afstand, vijf minuten, eindigde Ales Loprais op de vierde plaats. Martin van den Brink gaf slechts negentien seconden toe op de Tsjech en werd daarmee vijfde. De kopman van Mammoet Rallysport was een groot deel van de proef in een mooi duel met Loprais verwikkeld, maar moest uiteindelijk zijn meerdere erkennen in de coureur van Praga. Gert Huzink kwam ook weer iets beter voor de dag nadat hij de voorgaande dagen toch wel behoorlijk wat tijd verloor. Huzink kwam op 9.43 minuten als zesde aan de finish en stond daarmee nipt voor Anton Shibalov, de langzaamste Kamaz van de zesde etappe. Shibalov verloor 10.59 minuten, maar bleef Janus van Kasteren net voor. De Iveco-kopman is de naaste belager van Shibalov in het klassement, maar had vrijdag niet zijn beste dag. Van Kasteren verloor tweemaal enkele minuten waardoor hij de klok met een achterstand van 12.47 minuten stopte.

Martin Macik werd negende terwijl Vick Versteijnen in de derde Iveco van Team de Rooy op de tiende plaats eindigde. Maurik van den Heuvel sloot een nagenoeg probleemloze eerste Dakar-week af met de twaalfde tijd.

Kees Koolen lijkt problemen te hebben. Hij is kort na het tussenpunt op 305 kilometer stilgevallen.

Uitslag trucks - Etappe 6

Pos. Nat. Coureur Merk Verschil 1. RUS Andrey Karginov Kamaz 03u16m16s 2. RUS Dmitry Sotnikov Kamaz +09s 3. RUS Eduard Nikolaev Kamaz +45s 4. TSJ Ales Loprais Praga +05m16s 5. NED Martin van den Brink Iveco +05m35s 6. NED Gert Huzink Renault +09m45s 7. RUS Anton Shibalov Kamaz +10m59s 8. NED Janus van Kasteren Iveco +12m47s 9. TSJ Martin Macik Iveco +14m12s 10. NED Vick Versteijnen Iveco +14m24s - 11. NED Mitchel van den Brink Iveco +17m17s 13. NED Pascal de Baar Renault +22m09s 14. NED Maurik van den Heuvel International +22m35s 16. NED Richard de Groot Iveco +32m14s 17. NED Ben van de Laar Iveco +48m15s - NED William de Groot DAF + - NED Egbert Wingens Iveco + - NED Ben de Groot DAF + - NED William van Groningen Iveco + - NED Gerrit Zuurmond MAN + - NED Egbert Wingens Iveco + - NED Ben de Groot DAF + - NED Kees Koolen Iveco +