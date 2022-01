Zesde etappe bij motoren stilgelegd door onbegaanbaar parcours

De motoren en quads reden vrijdag de etappe die de auto's en trucks op donderdag reden en vice versa. Dat is dus niet goed uitgepakt. In een verklaring laat de organisatie weten: “De race voor motoren en quads is bij de eerste neutralisatie op kilometer 101 stilgelegd. De staat van het parcours was door de passage van auto’s en trucks gisteren, samen met de regen van de laatste dagen, te slecht om de deelnemers door te sturen. De uitslag van de zesde etappe wordt opgemaakt op basis van de tijden die bij kilometer 101 opgenomen zijn.”

Over de uitslag van de zesde etappe is op dit moment weinig te zeggen omdat de daar geklokte tijden niet geregistreerd zijn voor de livetiming. Een negental motorrijders hadden de neutralisatie al gehad en waren onderweg naar het volgende checkpoint. Op dat punt na 159 kilometer klokte Matthias Walkner de snelste tijd. Danilo Petrucci, die de proef moest openen en daardoor tijd verloor, kwam op dat punt met een achterstand van 10.14 minuten door. Even daarvoor, op WP2 na 81 kilometer, klokte Daniel Sanders de snelste tijd.

Het is de tweede dag op rij dat de FIM-juryleden aan de bak mogen om de uitslag van de etappe te bepalen. Donderdag mochten ze dat ook doen toen de veiligheidsdiensten hun werk niet konden doen door een zandstorm. Op dat moment waren de meeste toprijders al aan de finish en ging het primair om het bepalen van een uitslag voor de mindere goden.

Wie er in ieder geval niet meer bij is, is Ross Branch. De coureur uit Botswana kwam vrijdagochtend vroeg in de etappe ten val en is door de medische diensten uit de proef gehaald.