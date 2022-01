Van Kasteren zesde in tweede etappe Dakar, Karginov wint de rit

Karginov verloor zondag bijna twintig minuten toen hij in het doolhof halverwege de proef verdwaalde. Dat zette hij maandag recht, al bleven de verschillen op de 339 kilometer lange special redelijk klein. Karginov kwam met een marge van 38 seconden op Dmitry Sotnikov aan de finish. Eduard NIkolaev gaf iets meer dan twee minuten toe, Anton Shibalov eindigde als vierde op vier minuten.

Ales Loprais is voorlopig de naaste belager van de Kamazzen, maar Janus van Kasteren schoof met een zesde plek namens Team de Rooy ook mee naar voren in de tweede etappe. Op die plek bereikte hij zondag de finish ook, maar een tijdstraf wierp hem nog iets naar achteren. Maandag kende Van Kasteren een hele goede dag, hij werd zesde op een kleine negen minuten. Daarmee haalde hij Martin Macik en Ignacio Casale in.

Daarachter eindigde Martin van den Brink op de negende plaats. Hij gaf ruim 21 minuten toe op Karginov en was maar nipt sneller dan Vick Versteijnen, die op het laatste moment ingevlogen werd als vervanger van Hans Stacey. Maurik van den Heuvel bracht de International op de twaalfde plek aan de finish en eindigde daarmee voor Gert Huzink, Richard de Groot en Pascal de Baar.

Iveco's snelle assistentie Mitchel van den Brink stond vroeg in de etappe al enige tijd stil. Ook Egbert Wingens en William de Groot stonden ruim twee uur stil, maar konden hun weg daarna wel weer vervolgen. William van Groningen is via de openbare weg naar het bivak van Al Qaisumah gereden. Hij bracht de voorbije nacht door in de woestijn na een slijtageslag in de eerste etappe.

Uitslag trucks - Etappe 2

Pos. # Coureur Merk Verschil 1 509 Andrey Karginov Kamaz 03:52:07 2 500 Dmitry Sotnikov Kamaz +38s 3 505 Eduard Nikolaev Kamaz +2m14s 4 501 Anton Shibalov Kamaz +4m25s 5 508 Ales Loprais Praga +6m51s 6 504 Janus van Kasteren Iveco +8m59s 7 503 Martin Macik Iveco +15m26s 8 511 Ignacio Casale Tatra +15m58s 9. 506 Martin van den Brink Iveco +21m05s 10. 515 Vick Versteijnen Iveco +21m19s - 12 523 Maurik van den Heuvel International +26m30s 13 516 Gert Huzink Renault +28m18s 14 522 Richard de Groot Iveco +29m15s 15 518 Pascal de Baar Renault +29m47s 16 520 Kees Koolen Iveco +34m56s 17 530 Ben van de Laar Iveco +47m17s 22 524 Mitchel van den Brink Iveco +1u20m41s 23 539 Gerrit Zuurmond MAN +1u28m39s 527 William de Groot DAF + - 538 Ben de Groot DAF + - 537 Egbert Wingens Iveco + - 535 William van Groningen Iveco +