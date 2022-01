Loeb troeft Al-Attiyah af in tweede etappe Dakar Rally

Nasser al-Attiyah was afgelopen weekend nog heer en meester in de korte proloog op zaterdag en de eerste serieuze etappe op zondag. Mede dankzij het goede werk van navigator Mathieu Baumel deelde de Toyota-rijder zondag al direct een flinke tik uit aan zijn concurrenten voor de eindzege: tal van coureurs verdwaalden in het slot van de etappe, maar Baumel navigeerde Al-Attiyah meteen de juiste richting op, met de etappezege en flink wat tijdwinst als gevolg. De enige favoriet die nog enigszins in het spoor van Al-Attiyah bleef was Sébastien Loeb, die na het verwisselen van twee lekke banden was ingehaald door de Qatarees, maar vervolgens het juiste spoor van de Toyota Hilux kon volgen en daardoor het tijdverlies aan de finish beperkt hield tot twaalf minuten.

Door zijn etappewinst moest Al-Attiyah maandagochtend het spits afbijten bij de auto’s voor de 338 kilometer lange klassementsproef naar Al Qaisumah. De drievoudig Dakar-winnaar opende sterk, maar de als tweede vertrokken Loeb kon wederom profiteren. Samen met navigator Fabian Lurquin kon de negenvoudig WRC-kampioen de stofwolken van Al-Attiyah volgen, waardoor hij vanaf het eerste meetpunt direct de snelste doorkomsttijden liet noteren.

Vijftiende etappezege voor Loeb

Loeb was drie minuten later vertrokken dan Al-Attiyah, maar met zijn BRX Hunter reed hij het fysieke gat op de proef langzaam maar zeker dicht, om in de slotkilometers zelfs nog voorbij te gaan aan de Hilux van Al-Attiyah. Zo kon Loeb na 3 uur en 25 minuten als eerste aantikken bij de finish, wat hem zijn vijftiende dagzege in de Dakar Rally opleverde. Voor het team van Proddrive was het de allereerste overwinning met de BRX Hunter, waarmee het Britse team vorig jaar debuteerde in de woestijnrally. Niet lang na Loeb kwam ook Al-Attiyah aan de finish, waar hij het tijdverlies beperkt hield tot 3 minuten en 28 seconden. Hij behoudt daarmee aan de leiding in het algemeen klassement.

Ver achter Loeb en Al-Attiyah vochten Nani Roma en Audi-coureurs Carlos Sainz en Stéphane Peterhansel om de derde plek in de daguitslag. Het trio dat voorafgaand aan de rally behoorde tot het rijtje favorieten voor de eindzege had zondag veel tijd verloren. Sainz en Roma verloren meer dan een uur op zoek naar een waypoint. De Audi RS Q e-tron van Peterhansel liep schade aan de achteras op nadat een verdwaalde steen was blijven hangen. De Fransman is daardoor kansloos in de strijd om de eindzege, maar blijft in de rally om eventueel zijn teamgenoten van dienst te kunnen zijn en om waardevolle testkilometers af te leggen met de gloednieuwe hybride van Audi.

De drie meervoudig Dakar-winnaars moesten de etappe in de staart van de top-30 aanvangen, maar haalden onderweg flink wat concurrenten in. Sainz won uiteindelijk de strijd om de derde plek. El Matador gaf aan de finish 5 minuten en 52 seconden toe op de winnende tijd van Loeb. Peterhansel (+7m56s) en Roma (+8m02s) maken de top-vijf compleet.

Ten Brinke in top-10

Bernhard ten Brinke nam maandag eveneens sportieve revanche voor flink wat tijdverlies in de eerste etappe. De Zeddammer reed de Toyota Hilux samen met navigator Sebastien Delaunay naar de tiende tijd. Ten Brinke deed een kwartier langer over de etappe dan Loeb en eindigde daarmee net achter de derde Audi van Mattias Ekström, die achter de Toyota's van Yazeed Al Rajhi, Henk Lategan en Giniel de Villiers de negende tijd klokte. De gebroeders Coronel eindigden de etappe nog net binnen de top-30. Met de Century Buggy gaven Tim en Tom Coronel 37 minuten toe op de tijd van Loeb.

Uitslag auto's - Etappe 2

Pos. #. Coureur Merk Verschil 1 211 Sebastien Loeb Prodrive 03:25:00 2 201 Nasser Al-Attiyah Toyota +3m28s 3 202 Carlos Sainz Audi +5m52s 4 200 Stephane Peterhansel Audi +7m56s 5 204 Nani Roma Prodrive +8m02s 6 205 Yazeed Al Rajhi Toyota +8m41s 7 225 Henk Lategan Toyota +9m44s 8 207 Giniel de Villiers Toyota +11m17s 9 224 Mattias Ekström Audi +18m30s 10 217 Bernhard ten Brinke Toyota +15m36s - 29 247 Tim Coronel Century +37m21s - 277 Maik Willems Toyota + - 292 Henri van Steenbergen Rally Raid UK +