Peterhansel nog niet uit Dakar Rally: “Hopen op een paar dagzeges”

Stéphane Peterhansel boekte vorig jaar met een MINI zijn veertiende Dakar-overwinning, maar koos voor de editie van 2022 voor een geheel nieuw avontuur. Net als Carlos Sainz ruilde hij de MINI JCW Buggy in voor de Audi RS Q e-tron, de auto die de eerste hybride-aangedreven winnaar van de legendarische woestijnrally moet worden. Om die ambitie te verwezenlijken lijkt Audi nog minimaal een jaar geduld te moeten hebben, nadat het zondag tijdens de eerste echte etappe van Dakar 2022 al meteen flink tegen zat voor de formatie uit Ingolstadt. Terwijl Carlos Sainz en Mattias Ekström in het slot van de eerste etappe verkeerd reden en meer dan een uur verloren, ging het voor Peterhansel na 153 kilometer al mis. De Fransman had net de tweede tussentijd genoteerd toen bij een sprong een steen tussen het chassis en het linker achterwiel terecht kwam. Bij de landing resulteerde dat in een gebroken achteras.

Voor Peterhansel en navigator Edouard Boulanger zat er niets anders op dan wachten op de assistentietruck. Nadat de schade was gerepareerd kon de Audi zijn weg weer vervolgen, maar wel op grote achterstand. De achterstand was zelfs zo groot dat Peterhansel een kwartier te laat bij een checkpoint arriveerde waar de deelnemers binnen 7 uur en 17 minuten na hun starttijd door moesten komen. Peterhansel besloot vervolgens niet de rest van de klassementsproef te voltooien, maar in het donker over de openbare weg terug te rijden naar het bivak.

Straftijd

Voor het missen van het tweede deel van de etappe kreeg Peterhansel zondagavond zes uur straftijd aan zijn broek. Ook werd de maximaal toegestane tijd die stond voor het tweede deel van de etappe nog opgeteld bij zijn totaaltijd, wat de Fransman in totaal op een tijdstraf van 16 uur kwam te staan. Daardoor heeft hij nu al bijna 24 uur achterstand op klassementsleider Nasser Al-Attiyah, wat Peterhansel kansloos maakt voor de strijd om de eindzege. De man uit Vesoul zit echter wel nog in de rally, wat hij maandag meteen duidelijk maakte in de tweede etappe. Over de 338 kilometer lange klassementsproef naar Al Qaisumah deed hij ‘maar’ 8 minuten langer dan etappewinnaar Sébastien Loeb, wat hem de vierde tijd opleverde in de daguitslag.

“Ik hoop dat we voor het einde van de rally nog een paar etappes kunnen winnen”, aldus Peterhansel, die de focus daarmee heeft verplaatst naar dagsuccessen. Met een 29ste startplek moest de Fransman maandag flink wat auto’s inhalen, wat voor ‘Monsieur Dakar’ even wennen was: "Ik geloof niet dat ik ooit zo ver naar achteren heb hoeven te starten. De auto voelde zwaar aan omdat het zand al flink kapot was gereden. Dat kostte flink wat meer vermogen en in dergelijke omstandigheden zijn de onderlinge verschillen moeilijk te vergelijken.”

Naast de jacht op etappezeges gaat Peterhansel de 44ste Dakar Rally ook gebruiken als test voor de gloednieuwe hybride van Audi: “We gaan een paar etappes proberen te winnen en de auto flink aan de tand voelen, om hem daarmee in feite alvast voor te bereiden voor volgend jaar.”

Peterhansel kan ook nog als snelle waterdrager fungeren voor teamgenoten Carlos Sainz en Mattias Ekström, al zijn ook zij al kansloos in de jacht op de eindzege. Ekström staat na twee etappes 25ste op bijna twee uur achterstand. Sainz staat op 2 uur en 24 minuten achterstand nog iets tien plekken verder naar achteren in het klassement.