Karginov geeft dagzege weg aan Sotnikov, Van den Brink klimt

Na een tegenvallend begin van de rally was Karginov in de vierde etappe op ramkoers. Hij noteerde op alle tussenpunten de snelste tijd, maar toch gaf hij het in de laatste 39 kilometer nog weg. Sotnikov boog een achterstand van 3.22 minuten om in een voorsprong van 10 seconden. Daarmee pakte de klassementsleider zijn derde overwinning van de week. In het klassement deed hij eveneens goede zaken. Karginov eindigde als tweede en daarmee heeft Kamaz weer de positie die het graag wil: twee van hun rijders aan de kop van het veld.

Aliaksei Vishneuski van MAZ eindigde op de derde plaats, maar belangrijker was het nieuws dat MAZ-kopman Siarhei Viazovich veel tijd verloor door een technisch probleem. Dat probleem was dusdanig serieus dat ook vliegende assistentie Vishneuski niet hoefde te stoppen. Hij verloor echter eerder deze week al flink wat tijd in het klassement en vormt voor Kamaz geen gevaar. De vierde plaats was er voor Martin Macik, Anton Shibalov stuurde de derde Kamaz naar de vijfde plaats.

Martin van den Brink klokte woensdag als tiende af en deed voor het klassement weer goede zaken. De Harskamper staat nu op de zevende plaats algemeen. Pascal de Baar schuift langzaam maar zeker ook op, hij werd woensdag twaalfde. William de Groot werkte zijn beste dag tot nu toe af, hij werd veertiende.

Dit bericht wordt aangevuld.