Hattrick voor Al-Attiyah na meeslepend duel met jonge teamgenoot

De vierde etappe naar Riyadh werd door de organisatie omschreven als een overgangsrit, maar wel eentje waar het tempo bijzonder hoog lag. Al-Attiyah deed zo’n tweeënhalf uur over de 337 kilometer lange proef. De kopman van Toyota kreeg de zege niet cadeau, hij nam het op tegen teamgenoot Lategan. De Zuid-Afrikaan werkte opnieuw een sterke proef af en hij kon het tempo van Al-Attiyah lange tijd goed volgen. Halverwege de proef was hij zelfs nog even de snelste, maar in de laatste kilometers gaf hij toch wat terrein prijs.

Daardoor kwam Lategan op anderhalve minuut van Al-Attiyah aan de finish, hetgeen hem in het dagklassement nog een plekje kostte. Stephane Peterhansel versnelde namelijk en kwam op 11 seconden van Al-Attiyah aan de finish. Carlos Sainz deed ook nog een poging wat tijd terug te pakken, maar hij viel in het slot een beetje terug. De Spanjaard kwam achter Lategan en Sebastien Loeb op de vijfde plaats aan de finish. Hij gaf opnieuw bijna drie minuten prijs op Al-Attiyah.

Kuba Przygonski werd zesde voor Khalid Al-Qassimi en Vladimir Vasilyev. Erik van Loon werkte een sterke proef af. Hij bereikte de finish op 11.07 minuten van Al-Attiyah en dat was genoeg voor de tiende plaats. Brian Baragwanath en Giniel de Villiers beten zich stuk op de tijd die Van Loon noteerde.

Toyota-coureur Yazeed Al-Rajhi verloor behoorlijk wat tijd. De Saudische coureur viel al na 30 kilometer stil met technische problemen. Hij wacht op de servicetruck en kan een goed klassement wel vergeten.

Uitslag vierde etappe Dakar 2021 - auto's

Pos. # Coureur Merk Tijd/Verschil 1 301 N. Al Attiyah Toyota 2h35:59 2 302 S. Peterhansel MINI +00:11 3 332 H. Lategan Toyota +1:30 4 305 S. Loeb BRX T1 +2:36 5 300 C. Sainz MINI +2:56 6 307 J. Przygonski Toyota +5:05 7 310 K. Al Qassimi Peugeot +7:22 8 317 V. Vasilyev MINI +10:45 9 309 O. Terranova MINI +10:54 10 313 E. Van Loon Toyota +11:07

Klassement na vierde etappe Dakar 2021 - auto's