Spierings reanimeert collega Santosh in vierde etappe Dakar

Spierings verloor in het tweede deel van de etappe flink wat tijd en uit de livetracking was al op te maken dat hij waarschijnlijk gestopt was bij Santosh. Die was kort na de tankstop gecrasht en was daarbij buiten bewustzijn geraakt. Spierings was samen met een Italiaanse rijder als eerste aanwezig en greep meteen in.

“Santosh en Gerini kwamen me voorbij nadat ze een tijd in mijn stof hadden gereden”, vertelde Spierings in gesprek met Rallymaniacs.com na het bereiken van de finish. “Bij het uitrijden van de tankstop zag ik twee motoren liggen, met de rijders ernaast. Gerini stond snel weer op, maar die andere bleef liggen. Ik heb mijn motor dwars ervoor gezet zodat niemand kon crashen en ik zag al dat het ernstig was. Daarom heb ik meteen op de alarmknop gedrukt. Toen hebben we samen die jongen gereanimeerd en na vijftien minuten kwam de helikopter. Toen heb ik het eigenlijk afgegeven aan de medici van de organisatie, maar op dat moment voelde ik gelukkig weer polsslag bij Santosh. Dat was wel een enorme opluchting, buiten dat het wel gewoon klote is dat je dit weer treft.”

Verplichte EHBO-cursus

Spierings dacht gelijk aan Edwin Straver, de coureur die een jaar geleden crashte en overleed in de Dakar Rally. “Dat zit je gelijk weer in je hoofd. Gelukkig leeft deze jongen nog. Ik was op het juiste moment op de juiste plaats. Toevallig heb ik voor Dakar een EHBO-cursus gedaan, dat hebben ze nu verplicht. Ik kon wel reanimeren, maar het fijne wist ik er ook niet van.”

Santosh is na de crash overgebracht naar het ziekenhuis in Riyadh, waar zijn toestand redelijk stabiel is. Donderdag wordt er een scan gemaakt, tot die tijd wordt hij in kunstmatige coma gehouden. In de laatste kilometers heeft Spierings geen risico meer genomen. “Ik ben rustig naar de finish gereden. Zoiets vergeet je niet zomaar, ik heb twee tandjes terug gedaan en ben rustig naar het bivak gereden.”