Loeb haalt uit naar 'incompetente' stewards in Dakar Rally

De negenvoudig WRC-kampioen eindigde woensdag op de vierde plaats, maar kreeg voor een snelheidsovertreding een tijdstraf van vijf minuten. De kopman van het Bahrain Raid Xtreme-team viel daardoor terug naar de zevende plaats, tevens zijn positie in het algemeen klassement. In een bericht op social media haalde Loeb uit naar de beslissing van de stewards.

“Jullie hebben me de afgelopen jaren een beetje leren kennen en ik maak zelden op deze manier mijn punt”, schreef de Fransman. “Maar vanavond moet ik de incompetentie van de stewards in een evenement als de Dakar Rally met jullie delen. We hebben een tijdstraf gekregen van vijf minuten voor het overtreden van de snelheidslimiet in een gecontroleerde zone. Tijdens al mijn deelnames, tijdens al mijn etappes en in alle zones heb ik altijd m’n best gedaan om deze regel te respecteren. De enige voorwaarde is dat het GPS-systeem, via een signaal, ons waarschuwt wanneer we deze onzichtbare zones betreden. Vandaag ging het signaal niet af toen we in een dergelijke zone arriveerden. Ik kon derhalve niet tijdig snelheid minderen.”

Hoewel deze zones ook gewoon in het roadbook omschreven staan, slaagde Loeb er dus niet in om de juiste snelheid te volgen. “Dit hebben we uitgelegd aan de stewards, ook omdat er een probleem met ons GPS-systeem was vandaag, dat heeft de leverancier toegegeven. De jury wilde er echter niets van weten en hebben besloten, terwijl ze van achter het bureau aan hun koffie nippen en wij elke dag ons leven op het spel zetten in de wagen, dat we een straf gekregen hebben die vele malen groter is dan wat de GPS-bug ons opgeleverd heeft… Dat was misschien 2 of 3 seconden als ik het naar boven afrond. Ik ben een gepassioneerd persoon, maar vooral competitief ingesteld. Vandaag, als ik meedoe aan de Dakar, is het eerste waar ik voor aangesteld ben: een resultaat halen waarmee ik mijn ambities en die van het team kan vervullen. Er is derhalve geen ruimte voor incompetentie en incompetente mensen.”