Yamaha-coureur Branch na valpartij uit de Dakar Rally

Ross Branch eindigde donderdag in de vijfde etappe op de tweede plaats en mocht daarom al vroeg van start gaan, direct na Danilo Petrucci. Het ging vrijwel na de start mis voor de ‘Kalahari Ferrari’, die in de eerste kilometers van de 404 kilometer lange proef crashte. Met diverse kneuzingen en pijn aan de rechterzijde van zijn lichaam werd hij uit de proef gehaald. Hij is door de medische dienst overgebracht naar het bivak, waar hij verder onderzocht wordt.

Branch was voorafgaand aan de proef van vrijdag de nummer zeven uit het klassement, maar zal die positie nu verliezen. De coureur uit Botswana kreeg vorig jaar ook al een uitvalbeurt achter zijn naam, toen moest hij de wedstrijd in de negende etappe verlaten. Een jaar eerder won hij met BAS Dakar nog een etappe.

De Yamaha-coureur is al de tweede uitvaller van naam bij de motoren, nadat Husqvarna-coureur Skyler Howes donderdag moest opgeven na een valpartij. Joan Barreda van Honda was door een schouderblessure een twijfelgeval voor deelname in de zesde etappe, maar hij is gewoon vertrokken.