Van Loon blijft Toyota trouw: "Wel gesproken met andere fabrikanten"

Van Loon viel tijdens Dakar 2021 na zes etappes uit nadat hij in de eerste dagen geplaagd werd door pech en technische problemen. Al in de eerste etappe crashte hij op een rotsblok waarbij de Hilux zwaar beschadigd raakte. Een dag later kwam hij op z'n zij te liggen in een duinpannetje en werd het opnieuw nachtwerk. In de twee dagen daarna ging het vrij aardig met twee keer een resultaat in de top-vijftien, maar in de vijfde en zesde etappe was Van Loon opnieuw lange tijd aan het sleutelen. Uiteindelijk keerde hij via de openbare weg terug naar het bivak.

Na de Dakar werd de samenwerking met Overdrive Racing geëvalueerd, maar keek Van Loon ook om zich heen. Er bestond een mogelijkheid om over te stappen naar Mini, maar dat is dankzij de reglementswijzigingen niet interessant. Van Loon: “Zoals het er nu uitziet, worden de verschillen [tussen de verschillende merken] kleiner. Ze zijn druk bezig om de reglementen aan te passen. Na volgend jaar mogen ‘priority drivers’ [deelnemers die een topklassering gereden hebben in de Dakar] niet meer in een buggy rijden, daardoor is het dus ook niet interessant om dat een jaar te gaan doen. Ik heb wel diverse gesprekken gevoerd daarover met andere fabrikanten, maar ik voel me goed in de Toyota en geniet er echt van om daarmee te rijden. De deal die ik met Overdrive heb gesloten past bij de wensen, dus ik ben tevreden en kijk uit om weer met de Hilux te mogen rijden.”

Die nieuwe deal heeft aardig wat voeten in de aarde gehad. Van Loon heeft bedongen dat hij exclusief een auto tot zijn beschikking krijgt. Ook wordt de wagen bijgewerkt tot de laatste specificatie. “Tijdens de Dakar hadden wij ontzettend veel pech, dat heb ik geëvalueerd met het team van Overdrive Racing en vanuit daar hebben we gewerkt aan een nieuwe deal waarin de kwaliteit centraal staat.”

Uitgebreide voorbereiding

Een andere voorwaarde voor Van Loon was om veel te gaan rijden. Dat wordt ook in de praktijk gebracht met maar liefst vier baja’s en vier cross country-wedstrijden. Daarin is de Dakar Rally van 2022 de afsluiter. “We gaan veel rijden dit jaar om goed voorbereid aan de start te staan van de Dakar Rally”, aldus Van Loon. Het programma bestaat uit twee blokken, waarvan de eerste in mei ten einde komt met de Andalusië Rally. Dan wordt er een gloednieuwe wagen gebouwd waarmee Van Loon de rest van de voorbereiding en de Dakar gaat rijden. Deze nieuwe wagen wordt dan ook voorzien van de nieuwste updates.

Een van de constante factoren in het Dakarproject van Van Loon is de samenwerking met navigator Sebastien Delaunay. De Fransman zit ook het komende jaar weer aan de zijde van de Brabander. “Sébastien heeft het geweldig gedaan. Hij is gewoon echt goed en pakt alles snel op. Ook het digitale roadbook was nauwelijks een probleem voor hem. Ik kijk opnieuw uit naar onze samenwerking dit jaar en ben blij dat hij ook weer met mij wil gaan.”

Later deze maand komt het duo alweer voor het eerst in actie tijdens de Dubai International Baja, van 18 tot 20 februari.