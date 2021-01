Van Loon gooit handdoek in de ring na Dakar-week vol pech

Van Loon viel vrijdag al na 187 kilometer in de zesde etappe stil. Er werd maar liefst vier uur gesleuteld om de wagen weer aan de praat te krijgen. Uiteindelijk deed de Hilux het weer, maar de handicap om in het donker de proef uit te rijden is te groot. Daarop besloot de Brabander om over de openbare weg naar het bivak in Ha'il te rijden. Daarmee is de Dakar Rally voorbij voor Van Loon.

"Ik kan niet beschrijven wat ik voel,” zegt Van Loon. “De monteurs hebben zo hard gewerkt om de auto rijdend te krijgen voor de start. Sébastien heeft geweldig genavigeerd. Maar de techniek laat ons in de steek. We kunnen hier niets aan doen. Op de derde en vierde dag hebben we eigenlijk geen problemen gehad en dan zitten we gewoon in de top vijftien. Gisteren leken we op weg naar een top-drie, maar mocht het ook niet zo zijn. We hebben ontzettend veel pech gehad.”

Van Loon kende een bijzonder beroerde eerste week in de Dakar Rally. Al in de eerste etappe crashte hij op een rotsblok waarbij de Hilux zwaar beschadigd raakte. Een dag later kwam hij op z'n zij te liggen in een duinpannetje en werd het opnieuw nachtwerk. In de twee dagen daarna ging het vrij aardig met twee keer een resultaat in de top-vijftien, maar op donderdag was Van Loon andermaal lange tijd aan het sleutelen met een paar lekke banden en een gebroken aandrijfas. De maat was vol toen Van Loon vrijdag weer stilviel met technische problemen.

Het is in twaalf deelnames de derde keer dat Van Loon vroegtijdig forfait moet geven. Of hij volgend jaar nog terugkeert in de zwaarste rally ter wereld, weet hij niet. "De rally zit er helaas op. Ik ga rustig nadenken over de toekomst. Graag wil ik Sébastien en de monteurs, Dirk-Jan, Arie-Paul en Jason, en de mannen in de T5, Dave, Bob en Rob, bedanken voor hun inspanningen. De sponsoren die dit mogelijk maken en natuurlijk ook de fans voor hun steun en leuke berichten.”