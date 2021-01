Tevredenheid overheerst bij gebroeders Coronel na eerste Dakar-week

De eerste zes etappes van Dakar 2021 zijn inmiddels achter de rug en de gebroeders Coronel bezetten in het algemeen klassement de dertigste plaats. Hun achterstand op leider Stéphane Peterhansel bedraagt ruim 5 uur en 50 minuten, maar desondanks overheerst aan de vooravond van de rustdag de tevredenheid. De Coronels zijn namelijk geen grote problemen tegengekomen en dat zorgt voor een positief gevoel richting de tweede week van de woestijnrally. “De eerste dagen was het gewoon testen voor ons. We moeten er dan ook even rustig inkomen en het tempo opbouwen”, vertelde Tom Coronel na afloop van de zesde etappe.

“Ik had gehoopt dat we iets meer snelheid zouden hebben, maar door regels van de organisatie hebben we minder vermogen gekregen. Dat kost tijd op de rechte stukken. In de duinen gaat het prima. Vandaag ook weer. Eigenlijk is de eerste week heel goed verlopen. We hebben geen grote problemen gehad en zijn keurig elke dag voor het donker binnen”, vervolgt Coronel. De tweeling begint met vertrouwen aan de tweede week van Dakar, waarbij het doel is om een aantal plaatsen te stijgen in het klassement. “Natuurlijk kan het beter, maar we mogen absoluut niet klagen. Het resultaat van vorig jaar, de 27ste plaats, moeten we kunnen verbeteren. Ik ga met veel vertrouwen de tweede week in.”

Vooraf werd de zesde etappe gezien als een van de zwaarste ritten van Dakar 2021, maar de organisatie besloot na de loodzware vijfde etappe om de rit met 100 kilometer in te korten. Coronel concludeerde dan ook dat etappe vijf zwaarder vond dan de laatste rit voor de rustdag op zaterdag. “Ik denk dat deze etappe zo’n tachtig procent was van de vijfde, ondanks dat er nu voor het eerst duinen van de zwaarste categorie in zaten. Het was eigenlijk best goed te doen.” De broers sloten de etappe af op de 37ste positie met een achterstand van 1 uur en 21 minuten op dagwinnaar Carlos Sainz.

Een geheel probleemloze rit was het echter niet. De Coronels reden zich een keer vast in de duinen, hadden een lekke band en problemen met het bandenspanningssysteem, waardoor ze handmatig de bandenspanning moesten regelen. Daarnaast hielpen ze een andere deelnemer, die gereedschap nodig had om de auto weer op gang te krijgen. “Zo waren er veel kleine dingen die tijd hebben gekost en dat is jammer”, concludeert Tom Coronel. “In het laatste stuk hebben we nog wel wat goed kunnen maken, daar heeft Tim serieus het tempo erin gehad.”

VIDEO: Hoogtepunten van de zesde etappe van Dakar 2021 bij de auto's