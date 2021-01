Wat we geleerd hebben van de eerste week Dakar 2021

Al-Attiyah en Peterhansel dominant, maar niet zonder risico

Bij de auto’s moet het al gek lopen willen Nasser Al-Attiyah en Stephane Peterhansel niet uitmaken wie met de overwinning aan de haal gaat. Die laatste staat momenteel aan de leiding, zijn voorsprong: een krappe zes minuten. De kopmannen van respectievelijk Toyota en Mini hebben nog geen fout gemaakt en dat kan niet gezegd worden van de meeste andere toppers bij de auto’s.

Al-Attiyah zal de foutjes tot het minimum moeten beperken. De afgelopen jaren was het voor hem vaak een nadeel dat hij er grotendeels alleen voor staat bij Toyota, ook dit jaar is dat weer het geval. Henk Lategan kon het tempo van de kopman twee dagen aardig volgen, maar daarna ging het mis. Hij ligt uit de wedstrijd. Giniel de Villiers en Shameer Variawa kunnen op een enkele uitzondering na het tempo van Al-Attiyah niet volgen.

Bij Mini is dat wel anders en heeft Peterhansel wel een 'tweede man' achter zich, al beleefde verdedigend kampioen Carlos Sainz niet zijn beste week in Saudi-Arabië. Sainz verloor twee dagen op rij tijd door navigatiemissers en toen werd het de ervaren coureur ook even te veel. Hij gaf af op de organisatie omdat het ‘te veel gokken’ was voor de navigator. Sainz laakte de moeilijkheidsgraad van de roadbooks, die dit jaar weer kort voor de start van de proef ingeladen worden op de tablets van de navigators. Dan is ook de spirit van de Dakar voor een routinier als Sainz lastig te volgen. Maar het betekent niet automatisch dat er ook daadwerkelijk fouten in het roadbook staan.

Het gaat in de Dakar immers niet alleen om heel hard racen, het gaat net zo goed om het uitspelen van tactiek en het beleven van een avontuur. Zo had oprichter Thierry Sabine het gewild.

Schaken op hoge snelheid: Etappes winnen is nadelig voor motorrijders

Wie denkt dat de coureur met de meeste etappezeges ook de eindoverwinning in de Dakar gaat pakken, heeft het mis. Sterker nog, de mannen met de meeste etappezeges liepen op de dagen erna steeds de meeste achterstand op. Toby Price deed dit het slimst. De Australiër pakte winst in de eerste en derde etappe, maar leverde de dag erna steeds veel in. Sinds de vierde etappe heeft hij een andere aanpak gekozen waarbij het winnen van etappes niet zo belangrijk meer is. Zolang hij in de top-vijf eindigt is het goed.

Het was onder meer de reden dat relatief onbekende rijders als Skyler Howes en Xavier de Soultrait eerder deze week aan de leiding gingen. Price kopieerde die aanpak en dat heeft hem de laatste dagen geen windeieren gelegd en dus is hij de leider op de rustdag. Het is echter allesbehalve schaakmat voor Price en KTM. Want wie moet de handschoen binnen KTM oppakken als Price wel een misstap begaat? De eerstvolgende coureur van het Oostenrijkse merk staat op de zesde plaats (Sam Sunderland). Het zou dus zomaar kunnen dat het merk weer de prijs gaat betalen.

Een interessant gegeven voor de tweede week is het aantal banden wat elke deelnemer nog tot zijn beschikking heeft. Joan Barreda gaf na zijn overwinning in de eerste week toe dat hij drie van de zes bandensets al gebruikt had, terwijl de rally op dat moment nog lang niet halverwege was.

Tekst gaat verder onder de foto.

#3 Red Bull KTM Factory Racing: Toby Price Photo by: KTM Images

Kamaz met twee vingers in de neus op weg naar eindzege

Het is vanuit Nederlands perspectief een trieste constatering, maar zonder een goede Gerard de Rooy heeft het Kamaz-fabrieksteam geen enkele tegenstand in de Dakar Rally. De inspanningen van onze Nederlandse equipes ten spijt, de Russische armada is twee stappen sneller dan wie dan ook in het veld bij de trucks. Dat komt enerzijds vanwege de risico’s die de coureurs van Kamaz onderweg nemen en de snelheid die ze daardoor halen, maar ook vanwege het tactische spel dat de Russen spelen.

Op het moment dat Siarhei Viazovich eerder deze week even aan dreigde te haken bij de Kamazzen, werd de tweede Kamaz in de wedstrijd gewoon ingezet als rijdende blokkage. Daardoor pakte kopman Dmitry Sotnikov weer wat extra tijd. Nu Viazovich, op papier de enige die Kamaz bij kan houden, al uitgevallen is door technische problemen lijkt de strijd in het klassement al grotendeels voorbij.

Op de rustdag staat Kamaz met drie trucks aan de leiding in het klassement. Martin Macik en Alex Loprais kunnen wellicht nog een vuist maken, maar de Nederlandse teams hebben ook geen aansluiting met de Tsjechen. Het betekent ook dat de belangstelling voor de Dakar Rally behoorlijk afgenomen is in Nederland, een land dat traditioneel nauw betrokken is bij de vrachtwagens.

Loeb’s status als coureur maakt hem geen topper in Dakar

Het merendeel van de rallyvolgers zal het erover eens zijn dat Sebastien Loeb als een van de beste rallycoureurs aller tijden omschreven kan worden. Dat er reikhalzend uitgekeken werd naar de komst van de Fransman in de Dakar Rally is dan ook wel voor te stellen. Het is een andere discipline en die vergt andere vaardigheden van een coureur. Na enkele deelnames (eerst met Peugeot en nu met BRX) kunnen we wel stellen dat de beste WRC-coureur van onze generatie niet beslist de beste coureur is in de Dakar Rally.

Zijn uithaal naar de organisatie na een – laten we eerlijk zijn – domme snelheidsovertreding maakte van Loeb een beetje de schlemiel van deze wedstrijd. Dakarbaas David Castera kent het klappen van de zweep als navigator maar al te goed en diende hem op een passende manier van repliek. Vervolgens reed Loeb zijn auto aan stukken op een rotsblok en moest er urenlang gesleuteld worden om weer onderweg te komen.

Het zou geweldig zijn om een Sebastien Loeb te zien die vooraan mee kan doen aan de Dakar Rally, maar voordat het zover is zal er toch een mentaliteitsverandering moeten komen. Het is eerder gezegd en het zal niet de laatste keer zijn: het draait in de Dakar om meer dan alleen keihard racen.