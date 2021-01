Russische dominantie bij trucks: 1-2-3 voor Kamaz

De Russische driekleur prijkt bovenaan in het klassement van de vrachtwagens en dat ligt eigenlijk wel in de lijn der verwachting. In de 348 kilometer lange zesde etappe was het niet anders. Aliaksei Vishneuski van MAZ begon goed aan de proef, maar verloor die voorgift al redelijk snel. Vanaf dat moment stond er geen maat op Kamaz, dat de eerste drie plekken bezette aan de finish.

Mardeev was van dat drietal de snelste, hij had een ruime minuut voorsprong op klassementsleider Sotnikov. Anton Shibalov werd op 4.49 derde. Ales Loprais was ‘best of the rest’ op de vierde plaats, hij gaf bijna zes minuten toe. Vishneuski bleef steken op de vijfde plaats voor Andrey Karginov en Martin Macik.

Martin van den Brink was namens Mammoet Rallysport de beste Nederlander. Hij werd achtste op ruim twintig minuten achterstand. Pascal de Baar zat kort achter Van den Brink op de negende plaats. Hij gaf 32 minuten toe op Mardeev. Gert Huzink mocht ondanks zijn deelname in het Experience-klassement gewoon vooraan mee starten, iets wat tot dit jaar zeer ongebruikelijk was. Huzink kwam op veertig minuten achterstand aan de finish en werd als tiende geklasseerd.

Ook in het klassement bezet Kamaz nu de eerste drie plekken. Sotnikov gaat aan de leiding, Shibalov staat tweede op 37 minuten. Mardeev heeft de laatste plek op het podium in handen, maar geeft al meer dan een uur toe op zijn teamgenoot. Martin Macik volgt op een minuut van Mardeev en ook Loprais is nog niet uitgeschakeld voor een plek op het podium.