Zesde etappe een prooi voor Sainz, weer problemen Van Loon

Sainz gaf de afgelopen dagen veel tijd toe vanwege navigatiemissers en klaagde over vermeende missers in het roadbook, maar kon zijn wagen vrijdag wel in het juiste spoor houden. Op de 348 kilometer lange proef was hij op elk tussenpunt de snelste en bereikte hij de finish met een voorsprong van ruim vier minuten op Yazeed Al-Rajhi, die tweede werd. Al-Attiyah deed vrijdag zijn best om wat tijd goed te maken in het klassement. Hij wist Peterhansel echter niet van zich af te schudden en aan de finish was het verschil slechts achttien seconden. Peterhansel is daardoor nog altijd de leider in het klassement bij de auto’s.

Kuba Przygonski begin de zesde etappe op de grens van de top-tien en leek meer terrein prijs te moeten geven. De Poolse coureur herstelde zich echter in de tweede helft van de etappe. Hij gaf weliswaar 14 minuten toe op Sainz, in het klassement deed hij goede zaken en liep hij uit op de coureurs die achter hem staan. Brian Baragwanath eindigde op de zesde plaats. Nani Roma is inmiddels de beste BRX-coureur in de Dakar Rally, Sebastien Loeb reed vrijdagochtend aan het begin van de proef schade. Roma werd zevende in de zesde etappe, al gaf hij wel bijna 20 minuten toe op Sainz.

Giniel de Villiers mocht de proef na zijn overwinning op donderdag openen, maar dat leverde hem niet veel op. Het selectieve parcours in combinatie met lastige navigatie zorgde ervoor dat de Zuid-Afrikaan 22 minuten verloor.

De Nederlandse deelnemers hebben de finish van de zesde etappe nog niet bereikt. Wel is duidelijk dat Erik van Loon weer stilstaat met een probleem. Hij viel rond kilometer 180 stil en staat daar nu al enige tijd. Het zou gaan om een technisch probleem. Eerder in de proef kwam hij nog met de vijftiende tijd door op het derde tussenpunt.

Dit bericht wordt aangevuld.

Uitslag zesde etappe Dakar 2021 - auto's