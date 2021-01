Barreda wint zesde etappe, Price aan kop in klassement Dakar 2021

Barreda boekte zijn 27ste etappezege in de Dakar Rally nadat hij andermaal vanuit de tweede lijn moest starten. De Spanjaard vertrok vrijdagochtend als zeventiende en had daarmee een aardig richtpunt. Al op het eerste tussenpunt na 48 kilometer ging Barreda aan de leiding. Bij de tankstop op 158 kilometer klokte Price nog de snelste tijd, maar daarna was Barreda weer de kopman in koers. Na 348 kilometer klokte hij af met een tijd van 3 uur, 45 minuten en 27 seconden. Genoeg voor een nieuwe etappezege. De tweede plaats was voor Ross Branch uit Botswana. Die kwam in de slotfase nog behoorlijk dichtbij en eindigde uiteindelijk op 13 seconden van Barreda. KTM-rijder Daniel Sanders werd derde op 53 seconden van Barreda.

Na enkele matige dagen kreeg ook Ricky Brabec weer de aansluiting met de top te pakken. De Amerikaan eindigde als vierde op 2.24 minuten van zijn teamgenoot, maar kijkt in het klassement nog altijd aan tegen een flinke achterstand. Matthias Walkner maakte de top-vijf compleet voor Adrien van Beveren en Price. De Australiër deed een tandje terug in het tweede deel van de etappe. Hij kwam op 3.54 van Barreda aan de finish en heeft de leidende positie in het klassement overgenomen van Kevin Benavides. Sam Sunderland leek aan het begin van de etappe de weg even kwijt, hij kwam als negende aan de finish. Pablo Quintanilla komt voorlopig ook niet in het stuk voor deze Dakar. Hij werd tiende.

Benavides moest de proef dus openen na zijn overwinning van gisteren. Hij verloor 9.53 minuten op Barreda en staat in het klassement nu op 2.16 van leider Price. José Ignacio Cornejo staat derde op 2.57, Xavier de Soultrait en Ross Branch sluiten aan op 3.41.

Dit bericht wordt aangevuld.

Uitslag zesde etappe Dakar 2021 - Motoren

Pos. # Coureur Merk Tijd/Verschil 1 88 J. Barreda Honda 3h45:27 2 18 R. Branch Yamaha +00:13 3 21 D. Sanders KTM +00:53 4 1 R. Brabec Honda +2:24 5 52 M. Walkner KTM +3:14 6 42 A. Van Beveren Yamaha +3:33 7 3 T. Price KTM +3:54 8 27 J. Rodrigues Hero +4:35 9 5 S. Sunderland KTM +5:54 10 2 P. Quintanilla Husqvarna +6:28

Klassement na zesde etappe Dakar 2021 - motoren