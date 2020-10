Coronel beperkt schade na moeizame WTCR-kwalificatie in Hongarije

Waar Coronel in Slowakije nog verrassend sterk voor de dag kwam en de gewenste bokaal mee naar huis nam, bleef nieuw succes in Hongarije achterwege. "We hadden al wat kleine problemen, we hoorden allerlei geluiden linksvoor, wat iets in de versnellingsbak bleek te zijn. Vervolgens hadden we in de kwalificatie problemen met de koppeling en het differentieel, waardoor we helaas achteraan moesten starten", blikt Coronel zelf terug.

De races stonden daarna in het teken van een inhaaljacht, hetgeen in de eerste van drie races nog best aardig lukte. Mede dankzij een goede start wist Coronel op te schuiven en als nummer elf te komen, met vijf kampioenschapspunten tot gevolg. In de tweede race van het weekend hoopte hij het huzarenstukje van een goede start te herhalen, maar kwam er al rap een kink in de kabel. De Huizenaar schoof weliswaar van P17 op naar te tiende stek, maar belandde aldaar in het gedrang. "De baan voor me was volledig geblokkeerd. Ik had ook wat schade aan de voorkant. Vervolgens raakte ik in botsing met Gabriele Tarquini en daarna in de chicane nog met Engstler, die instuurde terwijl ik er al naast zat. De wedstrijdleiding gaf me daarvoor een ‘drive through penalty’, wat ik vreemd vond, want alle andere incidenten bleven onbestraft. Maar goed, ik kwam daardoor niet verder dan de achttiende plaats.”

De afsluitende wedstrijd bracht Coronel na enkele spoedreparaties en opnieuw een inhaaljacht niet verder dan P13, waardoor hij in totaal acht punten meeneemt van de krappe maar fraaie Hungaroring. "Minpunt van dit weekend was natuurlijk de kwalificatie, maar positief waren de starts en dat ik meerdere plaatsen kon goedmaken. Voor de komende races gaat er bij ons weer gewicht uit, dus dat is ongetwijfeld beter." Met nog twee raceweekenden voor de boeg bezet Coronel de zevende plek in het kampioenschap. Bovenaan vinden we nog altijd de Fransman Yann Ehrlacher, al voelt hij de hete adem van landgenoot Jean-Karl Vernay en Esteban Guerrieri in de nek. Laatstgenoemde zette zijn titelambities afgelopen weekend extra kracht bij met twee zeges op het circuit nabij Boedapest. Vernay en Guerrieri hebben allebei zeven punten achterstand op Ehrlacher.

Het volgende WTCR-weekend staat over twee weken gepland en wordt verreden op MotorLand Aragon.