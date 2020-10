Coronel en Catsburg excelleren tijdens WTCR-weekend Slowakije

Het was een succesvol weekend voor Comtoyou Racing, de renstal van Coronel. Nathanaël Berthon schreef de eerste race al op zijn naam, waarna Coronel boven kwam drijven in een bijzonder chaotische tweede race. De Huizenaar was zo’n beetje de enige die alle hectiek kon ontwijken en schreef zodoende voor het eerst dit seizoen een WTCR-race op zijn naam. Het was de eerste WTCC/WTCR-overwinning in meer dan vier jaar voor Coronel.

“Ze zaten in de eerste bocht al te trekken en te duwen, waardoor ik naar voren kon rijden. Ik zat er heel goed bij, zag dat Guerrieri in de laatste bocht wat moeite had en zette mijn auto ernaast. Was wel een spannende actie, maar het ging goed en daardoor heb ik de race kunnen winnen”, aldus Coronel. “Super om voor het eerst na Vila Real in 2016 weer eens als winnaar op het podium te staan.” De derde race verliep minder succesvol voor Coronel, die genoegen moest nemen met de zesde plaats. Toch staat hij halverwege het kampioenschap op de tweede plaats in het klassement. “Het was gewoon een heel goed weekeinde: de auto was goed, we hebben veel punten gescoord, waarmee we nu tweede in het kampioenschap staan. Dat is een enorm mooi gevoel, waar ik echt heel blij mee ben. Ik kijk nu al uit naar de volgende races, komend weekeinde op de Hungaroring.”

Man in vorm Catsburg wint ook in WTCR

Die derde race was overigens een prooi voor die andere Nederlander: Nicky Catsburg. De fabrieksrijder van Hyundai liet vanwege een politiek spel tussen Hyundai en de organisatie nog verstek gaan op de Nürburgring, maar men was er weer bij in Slowakije. “Het team heeft het geweldig gedaan met de afstelling. We merkten [na een moeilijke start in de eerste race] dat het beter werd in de tweede race, maar toen zaten we steeds in het verkeer. We hebben na die race niets veranderd en de auto voelde geweldig aan. Dat pakte fantastisch uit, het was mijn eerste overwinning in WTCR en ook de eerste overwinning voor het team. Dat is een geweldig resultaat.”

Catsburg heeft met winst in de 24 uur van de Nürburgring en de 8 uur van Indianapolis een paar geweldige weken achter de rug. Komend weekend staat de WTCR-ronde op de Hungaroring op het programma. Catsburg komt dan echter voor Corvette uit in Petit Le Mans, een van de belangrijkste races van het IMSA-kampioenschap. Een week later volgt dan de 24 uur van Spa, waar hij ook weer tot de favorieten behoort voor eindwinst.