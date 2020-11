Pechvol weekend Coronel, titelkandidaten houden elkaar in de greep

Al voor de start van het weekend werd duidelijk dat er slechts één Nederlander aan de start zou verschijnen. Nicky Catsburg mocht door een positieve coronatest niet afreizen naar Aragon en werd vervangen door Josh Files. De Nederlandse ogen waren daardoor gericht op Tom Coronel. De ervaren rijder begon prima aan het weekend met de vijfde tijd in de tweede training. In de kwalificatie kwam hij door een ongelukkige timing niet verder dan een teleurstellende achttiende startpositie. “We besloten om in de kwalificatie één run te doen, maar daarbij kwam ik een witte Cupra tegen, waar ik achter zat, zodat ik tijd verloor. Daarop deed ik nog een poging, maar daarbij verremde ik me. En dan sta je opeens 18e… Dat was omdat ik maar twee runs kon doen, want het is een heel lange ronde hier, dus er was niet meer tijd over. Dat was echt zwaar balen, want ik weet zeker dat ik ergens rond plek vijf had moeten kunnen komen.”

Technische problemen voor Coronel

Na enkele gridstraffen schoof Coronel op naar de vijftiende startpositie. Met een goede start had hij de top-10 al snel in het vizier maar toen sloeg het mechanische noodlot toe: “De motor begon heel erg in te houden. Uiteindelijk bleek dat er een bout uit het versnellingsbakhuis was losgeraakt, die in de koppeling terecht was gekomen. Dan komt er een resonantie in de motor, waardoor die automatisch in het noodprogramma schakelt, dus daarmee had ik geen andere keuze dan de pits in te rijden.” Jean-Karl Vernay deed vooraan goede zaken met de winst, ten koste van Santiago Urrutia en de Belg Gilles Magnus. Mikel Azcona en ‘good old’ Gabriele Tarquini maakten de top-5 vol.

Het team van Coronel verving binnen de beperkte tijd de koppeling, waardoor hij tijdig op de grid kon oplijnen: “Weer vanaf P18 en opnieuw een heel goede start”, zei Coronel. “De eerste twee rondes kwam ik perfect door, ik lag gelijk twaalfde, achter Girolami, met wie ik flink in gevecht was.” Opnieuw had Coronel echter te maken met een technisch probleem: “Dit keer brak er een bout in de ophanging rechts achter, waardoor het wiel schuin onder de auto kwam te staan. Dat leidde tot veel rookontwikkeling in de cockpit, opnieuw moest ik uitvallen. Op een bepaald moment ben ik echt wel klaar met al die technische ellende!” Mikel Azcona kende geen problemen en reed de winst naar huis, gevolgd door Yvan Muller en Santiago Urrutia. Nathanael Berthon en Gabriele Tarquini werden vierde en vijfde.

In de slotrace bleef Coronel eindelijk gespaard van technisch malheur. Vanaf de achttiende stek reed hij een prima inhaalrace, die hij bekroond zag worden met enkele punten: “Ik heb lekkere gevechten gehad, ondermeer met Guerrieri, die volop in de strijd is om de kampioenstitel. Die heb ik uiteindelijk kunnen pakken. Daarna kwam ik achter Josh Files, maar die kon ik helaas niet meer inhalen. Zo ben ik als negende gefinisht. Gelukkig de eindstreep gehaald en toch weer goede punten gepakt, maar het doet natuurlijk wel pijn dat ik in de eerste twee races niet heb kunnen scoren.” De winst in deze race ging naar Thed Bjork. De constant presterende Santiago Urrutia mocht wederom naar het podium, Gabriele Tarquini werd derde. De top-5 werd gecompleteerd door Nathanael Berthon en Gilles Magnus.

De twee voornaamste titelkandidaten Yann Ehrlacher en Esteban Guerrieri konden geen potten breken. De Fransman leidt met 189 punten, gevolgd door Guerrieri met 163 en Vernay met 148. Tom Coronel staat op de elfde plaats.