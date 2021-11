Van der Mark prijst Ten Kate, plannen voor WSBK-rentree in de maak

Dominique Aegerter was dit seizoen behoorlijk dominant in het WK Supersport: hij pakte tien raceoverwinningen en stelde de titel op het circuit van Villicum veilig met de derde plek. Zijn voorsprong op concurrent Steven Odendaal groeide daardoor naar 68 WK-punten, hij is tijdens de laatste races van het seizoen niet meer te achterhalen. Aegerter is daarmee de opvolger van Michael van der Mark, die in 2014 wereldkampioen werd met de formatie uit Nieuwleusen.

“Ze hebben het verdiend”, vertelde Van der Mark recent in gesprek met onder meer Motorsport.com. “Domi heeft laten zien hoe sterk hij is, aan het begin had hij wat mooie duels met Steven [Odendaal]. Aegerter is heel constant geweest en het is prachtig voor de mensen van Ten Kate. Ze hebben wat moeilijke jaren achter de rug in het WK Superbikes, het is mooi dat ze nu in het WK Supersport zo succesvol zijn.”

Ten Kate Racing kwam de afgelopen jaren met Yamaha uit in het WK Superbikes. Het team maakte een rentree na de scheiding met Honda, maar kwam in de problemen toen het coronavirus om zich heen greep. De operatie werd gestopt en het team ging op kleinere schaal verder op het tweede niveau. Doorgaans krijgt de wereldkampioen in Supersport de kans om door te stoten naar het WK Superbikes, maar dat zit er voor Aegerter voorlopig niet in.

Dinsdag werd bekend dat Aegerter volgend seizoen zijn WSSP-titel gaat verdedigen met Ten Kate. “Het plan is om volgend jaar met twee rijders actief te zijn in het WK Supersport, het jaar daarna gaan we kijken of we weer met een motor terug kunnen in het WK Superbikes", liet teammanager Kervin Bos eerder doorschemeren. Ook Aegerter komt in die plannen voor: “Dat zouden we graag met Dominique doen, maar op dit moment kan ik er nog niet veel over zeggen.”

Ondanks dat Aegerter achter de beslissing staat om zijn titel met Ten Kate in het WK Supersport te verdedigen, stelt de Zwitser dat hij gehoopt had op een kans in de hoofdklasse: "Het is spijtig dat het niet gelukt is om naar het WK Superbikes te gaan, dat was voor mij een teleurstelling. Hopelijk kunnen we dat op een later moment alsnog doen met Ten Kate."