Ten Kate geeft WK Superbikes niet op: “Maar eerst herstellen”

Het besluit van HRC Honda om Ten Kate buiten te zetten als WSBK-team had grote gevolgen in 2019. Het duurde lang voordat het Nederlandse team duidelijkheid had. Met Loris Baz had men een goede coureur aangetrokken en Yamaha werd bereid gevonden als motorleverancier. Ook op zakelijk vlak heeft Ten Kate in korte tijd een aardige geschiedenis opgebouwd met het Japanse merk. Zo wordt er later dit jaar een speciale raceshop geopend waar uitsluitend materiaal van Yamaha verkocht wordt. Ook de verkoop van motoren loopt ondanks de crisis vrij aardig. Maar toch moest het team besluiten om in 2021 niet in actie te komen in het WK Superbikes.

“Pas heel laat, eigenlijk in november hebben we de beslissing gemaakt om terug te gaan naar het WK Supersport”, vertelde Bos afgelopen weekend in Aragon aan de collega’s van Motorsport.com Duitsland. “Zo laat mogelijk, we hadden nog gesprekken en hadden een paar partners. De investering voor Superbikes is zoveel groter dan voor de Supersport, zeker met het economische klimaat en COVID-19 moeten alle bedrijfstakken [binnen Ten Kate] overeind blijven. Voor het bedrijf kun je niet een beslissing nemen die uiteindelijk voor een gevaarlijke situatie kan zorgen voor de hele groep. Bij Ten Kate werken meer dan vijftig mensen en zij moeten aan het eind van de maand allemaal kunnen eten. Het is dus zaak om met een goed strategisch plan te komen voor de toekomst en dat hebben we nu.” Desondanks was de overeenkomst met de hoofdsponsor van het team bijna rond. “We hadden vorig jaar in februari bijna alles op een rij om een grote sponsor vast te leggen en toen we uit Australië kwamen [na de eerste ronde van het kampioenschap] ging de wereld op slot.”

Kervin Bos, Ten Kate Racing Yamaha Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Het zorgde er ook voor dat Loris Baz vertrok bij het team. Hij kwam in het Amerikaanse Superbike-kampioenschap aan de bak. Voor Bos was het pijnlijk om de Fransman te laten gaan: “Dat was jammer. We willen niet te veel verloop in het team, we runnen dit bedrijf als een familie. Als je er eenmaal bijkomt, zitten de meeste mensen heel lang bij ons. Het is altijd lastig om mensen te laten gaan, zeker door corona. Dat is jammer, maar je moet ook eerlijk zijn en er het beste van maken. Het plan dat we nu hebben is goed voor het bedrijf. We moeten alleen een stap terugdoen en zorgen dat we in de toekomst weer twee stappen vooruit kunnen zetten.”

Bos wil de terugkeer naar het WK Supersport overigens niet omschrijven als een stap terug, eerder als een zijstap. Het team werd al eens wereldkampioen in het WK Superbikes, maar heeft een flinke staat van dienst in het WK Supersport. Hoewel 2021 nog veel onzekerheid met zich meebrengt, heeft het team met Dominique Aegerter en Galang Hendra Pratama twee goede coureurs. Een van hen moet de opvolger worden van Michael van der Mark, die in 2014 de laatste SSP-titel voor het team pakte. “We zijn trots op de terugkeer, we hebben veel succes gehad in deze klasse”, stelt Bos. “Hier is het voor ons allemaal begonnen. Het is jammer dat we niet meer in Superbikes actief zijn, dat is natuurlijk het hoogst haalbare en dat wilden we de afgelopen twee jaar graag. Het is jammer dat we dit niet kunnen doorzetten, maar het is een vreemde wereld en een vreemde tijd, zeker vorig jaar. Dan moet je ook in de spiegel kijken en het beste van de situatie maken. Dat hebben we gedaan met de terugkeer naar het WK Supersport. Als ik zie hoe het team werkt, hoe de motoren erbij staan: het bedrijf doet het goed en we zien dat de terugkeer in de Supersport impact heeft op de verkoop. Dus dat is goed.”

Toch blijft het WK Superbikes een interessante optie voor Ten Kate. Voor het zover is moet de wereld hersteld zijn van de pandemie, waar we bijna anderhalf jaar mee te maken hebben. “Het duurt al heel lang, ik hoop dat we dit idiote hoofdstuk aan het eind van het seizoen kunnen afsluiten en weer normaal kunnen werken.” Het plan is in eerste instantie om voorlopig actief te blijven in het WK Supersport. “We hebben nu in ieder geval het plan om twee of drie jaar in het WK Supersport te blijven. Dan proberen we een sponsor te vinden om weer met een Superbike in actie te komen. Dit is een hersteljaar, ik denk dat alle teams het zo zien. We moeten zorgen dat we overeind blijven en dan maken we er het beste van. Vanaf volgend jaar en het jaar daarna hopen we weer te groeien richting een terugkeer in het WK Superbikes.”

Voor Aegerter is het seizoen goed begonnen met een podium in Aragon. In de tweede race eindigde hij afgelopen weekend op de vijfde plaats. In het kampioenschap bezet hij de tweede stek. Aankomend weekend staat de tweede ronde van het WK Supersport op het programma. Het circuit van Estoril is dan plaats van handeling.

Dominique Aegerter, Ten Kate Racing Yamaha Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images