“BMW moet op elk vlak beetje beter worden”, stelt Van der Mark

“Het is niet een specifiek onderdeel, over de gehele breedte valt er nog wel wat te halen”, vertelde Michael van der Mark in Argentinië in gesprek met Motorsport.com. “Het remmen kan iets beter, het bochtenwerk mag beter, de grip van de machine is nog een aandachtspunt. Het gaat om het complete pakket en dat zijn allerlei zaken waar we aan moeten werken.”

Dat is overigens niet verwonderlijk. BMW kwam begin dit seizoen met een volledig nieuw pakket, een flinke verandering ten opzichte van eerdere seizoenen. Naast de ontwikkeling voor het nieuwe seizoen investeert BMW ook in een nieuwe topcoureur naast Van der Mark. Scott Redding komt na twee seizoenen over van het Ducati-fabrieksteam. “Het is goed dat we hem erbij krijgen”, vervolgde Van der Mark. “Hij is zeker erg snel, maar dat geldt ook voor [de vertrekkende] Tom Sykes. Ik ben benieuwd naar zijn feedback over de motor, zeker omdat hij ervaring bij Ducati heeft. Het is goed om er een snelle coureur bij te hebben, maar uiteindelijk moeten we afwachten wat het gaat brengen. Op dit moment weten we waar we aan moeten werken en de rijder geeft daarbij feedback, maar het hele team moet aan de bak.”

In Portugal boekte Van der Mark zijn eerste overwinning, weliswaar op een natte baan. Redding liet in gesprek met Motorsport.com ook zijn licht schijnen op de situatie bij BMW en stelt dat het pakket van de constructeur podiumwaardig is. “We moeten zien wat het oplevert, maar ik denk zeker dat het pakket goed genoeg is voor het podium. Misschien is er nog wat tijd nodig, maar ze hebben vorig jaar een grote stap gemaakt. Daar bestaat geen twijfel over en maakt ook dat ik geloof in dit project. De resultaten zijn nu al best goed. Tom is goed in de kwalificaties, Van der Mark doet het wat beter in de races. Als je die dingen kunt combineren, maak je een goede stap. Wij zijn twee grotere rijders en die samenwerking wordt belangrijk. Ik kijk uit naar dit nieuwe project.”