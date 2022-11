Aegerter en Ten Kate veroveren tweede Supersport-titel op rij

Het kampioenschap lag voor het grijpen voor de Nederlandse Yamaha-renstal op het Pertamina Mandalika International Street Circuit. Het zag er allemaal nog beter uit toen titelrivaal Lorenzo Baldassarri in de derde ronde, met een highsider in bocht 1, het strijdtoneel verliet. Hierdoor hoefde Dominique Aegerter alleen nog in de top-dertien te eindigen. De uiteindelijke vierde plek was dus ruimschoots voldoende. Aegerter wist in de slotfase af te rekenen met Yari Montella en Nicolo Bulega. Het verschil met Montella bedroeg slechts 0.008.

Daarmee is Aegerter de derde coureur in de historie van het WK Supersport die twee keer op rij de titel weet te pakken. Sebastien Charpentier (2005, 2006) en Kenan Sofuoglu (2015, 2016) gingen hem voor. Sofuoglu won in totaal vijfmaal het kampioenschap. De Turk was ook in 2007, 2010 en 2012 het sterkst. Michael van der Mark werd in 2014 gekroond. Ook de Rotterdammer kwam destijds uit voor Ten Kate Racing (toen met Honda). Het team uit Nieuwleusen probeerde daarna ook de titel te pakken in het WK Superbike, maar zet sinds vorig jaar weer alles in op het WK Supersport. De wereldtitel van Aegerter is de twaalfde voor Ten Kate. Andere Supersport-kampioenen in het verleden waren onder anderen Chris Vermeulen, Cal Crutchlow, Chaz Davies, Sam Lowes, Sandro Cortese, Randy Krummenachter en Andrea Locatelli. Aegerter won dit jaar maar liefst vijftien Supersport-races, waarvan negen op rij. En heel bijzonder: hij pakte ook het MotoE-kampioenschap, de elektrische klasse in het voorprogramma van de MotoGP. Volgend seizoen maakt hij zijn debuut in het WK Superbikes.

Race 1 in Indonesië werd gewonnen door Niki Tuuli op de MV Agusta na een mooi duel met Kawasaki-man Can Oncu. De Fin pakte daarmee zijn tweede Supersport-overwinning. De vorige was ruim vijf jaar geleden, op Magny-Cours. Ook MV Agusta had al vijf jaar niet gewonnen. De laatste zege van het Italiaanse merk was in 2017 op Phillip Island. Federico Caricasulo wist Oncu eveneens te kloppen en eindigde als tweede.