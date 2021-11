Syahrin maakt WK Superbikes-debuut bij MIE Racing Honda

MIE Racing Honda breidt de formatie daarmee uit naar twee motoren. Mercado maakte dit jaar al deel uit van de formatie en kende een wisselvallig seizoen met zijn beste weekend in Portimao. Teambaas Midori Moriwaki heeft besloten het team uit te breiden met een tweede motor en die is voor Hafizh Syahrin. De 27-jarige coureur komt momenteel voor het Nederlandse RW Racing uit in de Moto2-klasse, maar moet daar plaatsmaken voor de komst van Zonta van den Goorbergh. Eerder kwam Syahrin twee seizoenen voor Tech3 (destijds nog met Yamaha) uit in de MotoGP.

“We zijn extreem blij dat we twee coureurs kunnen presenteren voor het aankomende seizoen”, vertelde Moriwaki, die eerst de keuze voor Mercado nader verklaarde. “Tati heeft het dit seizoen heel goed gedaan met een positieve en gedreven houding, ondanks de uitdagingen waar we als team voor gestaan hebben. Hij heeft veel progressie gemaakt gedurende dit seizoen. Hij is snel, vastberaden en ervaren. Met hem erbij hebben we de gewenste basis voor het nieuwe seizoen.”

Syahrin heeft bij zijn terugkeer in Moto2 geen potten kunnen breken, maar ligt al langer onder de loep bij de Japanse teambaas: “We hebben Hafizh sinds het prille begin gevolgd, al toen hij zijn eerste Moto2-wildcard deed met de Moriwaki motor in 2011. Hij was toen 16 jaar oud. Hij is een van de sterke coureurs die opgebracht is in Azië en we zien in hem een veelbelovende toevoeging aan ons team in het WK Superbikes.”

Het betekent dat Honda volgend seizoen drie nieuwe coureurs op de WSBK-grid heeft. Eerder werden Iker Lecuona en Xavi Vierge al gepresenteerd bij de hoofdmacht. Het WK Superbikes-seizoen wordt volgende week afgesloten met de races op het nieuwe circuit in Indonesië.