Aegerter eindigde zondag tijdens de tweede race van het weekend op het Circuit San Juan Villicum op de derde plaats en dat was genoeg om de titel binnen te halen. Zijn voornaamste tegenstander, voormalig RW Racing Moto2-coureur Steven Odendaal, kwam maar liefst twee keer ten val en moest op een gegeven moment de witte vlag hijsen. De wedstrijd werd gewonnen door Jules Cluzel terwijl Can Öncü op de tweede plek eindigde.

Ten Kate Racing zette in 2021 alles op alles in het WK Supersport nadat het avontuur in het WK Superbikes tot een einde kwam. Dit had te maken met de financiële gevolgen van de coronavirus, die de WSBK-paddock vorig jaar had troffen. Met Aegerter een goede kanshebber voor de titel en hij maakte de verwachtingen waar.

"Het is fantastisch om het seizoen op deze manier af te sluiten", vertelde Aegerter. "Het is heerlijk dat we de titelstrijd nu al konden beslissen, het is fijn om dit succes te hebben. Ik wil het Ten Kate-team bedanken, de motor was vandaag beter dan gisteren. Ik had een beetje geluk in de eerste bocht, maar we hebben een geweldig seizoen gehad met veel overwinningen en veel podiums. Dit had ik niet durven dromen in mijn eerste seizoen in het WK Supersport."

Aegerter pakte maar liefst tien overwinningen en besliste de titelstrijd een raceweekend voor het eind van het seizoen. De Zwitser moest in zijn kampioensjaar ook nog een raceweekend missen vanwege de clash met de MotoE-races in Misano, waar Aegerter ook tot de laatste race meedeed voor de World Cup. Die ging door een controversiële aanrijding én een straf aan zijn neus voorbij.

Ondanks die gemiste wedstrijden werd Aegerter de opvolger van Michael van der Mark, de laatste wereldkampioen van het in Nieuwleusen gevestigde Ten Kate. In gesprek met Motorsport.com heeft teammanager Kervin Bos eerder dit jaar gezegd dat het WK Superbikes geen gepasseerd station is, maar dat het team eerst moet herstellen van de tikken die het door de coronacrisis gekregen heeft.