Alvaro Bautista stond in Race 1 en de Superpole-race al op matchpoint, maar beide keren wist Toprak Razgatlioglu het Ducati-feestje te bederven. De regerend kampioen won met zijn Yamaha de beide manches. Bautista eindigde daarin als respectievelijk tweede en vierde. Ook in Race 2 was Razgatlioglu sterker, hoewel Bautista een aantal ronden het gevecht met de Turk aanging. Dat was gewaagd, want een derde plaats in Race 2 was voldoende voor de titel. Bautista koos uiteindelijk toch eieren voor zijn geld en finishte als tweede, voor Jonathan Rea (Kawasaki).

"Vandaag voelde ik voor het eerst druk op de startopstelling", zei Bautista bij terugkomst in de pits. "Het was moeilijk om met de situatie om te gaan. Ik wist dat er meer races zouden zijn, maar nu had ik voor het eerst een matchpoint in handen waarbij ik niet afhankelijk zou zijn van andere rijders. Er stond meer druk op me. Ik wilde vooral geen fouten maken." Dat gebeurde in Race 2 wel, vertelde de fortuinlijke Spanjaard. "Op een gegeven moment reed ik vreemde lijnen. Ik was te veel aan het nadenken. Ik kon gewoon achter Toprak en Jonathan blijven en finishen, een derde plaats was genoeg. Maar uiteindelijk wist ik de tweede plaats te behouden."

Bautista won dit seizoen veertien races. In 2019 was hij ook al dicht bij de Supebike-titel. Hij boekte toen maar liefst zestien overwinningen op de Panigale, maar werd in de eindrangschikking tweede achter Rea. Bautista vertrok na dat jaar naar Honda. Hij kende er twee bittere seizoenen, waarin hij geen enkele race won en niet verder kwam dan de negende en tiende plaats in het WK.

Voor Ducati is de titel de eerste sinds 2011. Destijds was het stuur ook in handen van een Spaanse veteraan: Carlos Checa. Vorig weekend pakte Ducati in Valencia ook de MotoGP-titel met Francesco Bagnaia.

Mooier dan winnen 125cc-titel

Met het winnen van de Superbike-wereldtitel is er een grote last van zijn schouders, geeft Bautista toe. "Het was een moeilijk weekend met de druk van het kampioenschap en [problemen met] de voorband. Desondanks heb ik een goede prestatie geleverd en was ik competitief." De 37-jarige coureur had moeite om, voorafgaand aan de huldiging op het Mandalika International Street Circuit, en inmiddels in een gouden pak gehesen, zijn gevoelens te omschrijven. "Het gevoel is misschien wel beter dan bij het winnen van de 125cc-titel. Dit was moeilijker. Ik ben veel dank verschuldigd aan het team, de motor en aan iedereen die de laatste twee seizoenen in mij bleef geloven."

Bautista werd in 2006 wereldkampioen in de toenmalige 125cc-klasse, de voorloper van de Moto3. In 2008 eindigde hij als tweede in de 250cc, wat later de Moto2 werd. Van 2010 tot en met 2018 reed de piloot met #19 in de MotoGP voor Suzuki, Gresini (Honda en Aprilia), Aspar Ducati en het fabrieksteam van Ducati (als vervanger van de geblesseerde Jorge Lorenzo). Hij won in die jaren geen races, werd wel driemaal derde en stond een keer op pole-position.

Zaterdag was het Mandalika-circuit het toneel van nog een kampioenschapssprookje; Dominque Aegerter en het Nederlandse Ten Kate Racing pakten voor het tweede jaar op rij de titel in het WK Supersport.