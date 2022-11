Bautista pakt Superbike-wereldtitel, Razgatlioglu winnaar Race 2

Toprak Razgatlioglu kwam bij de start op het Pertamina Mandalika International Street goed weg van de pole-position en pakte in bocht 1 de leiding. Maar de Turk ging bij het uitkomen te wijd en zag Jonathan Rea langszij schieten. Alvaro Bautista - die bij winst van Razgatlioglu als derde moest eindigen om de titel veilig te stellen - maakte bij een temperatuur van 36 graden Celsius ook een foutje en sloot achter Razgatlioglu's teamgenoot Andrea Locatelli aan als vierde.

De vier rijders aan kop hielden na de inhaalacties in de openingsronde een tijdje hun kruit droog. Bautista beroofde Locatelli van de derde plaats in de vierde van in totaal 21 ronden. Ducatist Axel Bassani kwam de 37-jarige Spanjaard helpen; hij ging in de vijfde omloop ook langs Locatelli en lag daarmee vierde. Razgatlioglu rook het gevaar en pakte koploper Rea in ronde zes. Kort daarop was ook Bautista langs de Kawasaki van de Noord-Ier. Bassani wist met zijn Ducati eveneens Rea te pakken, waarmee een ideale situatie voor Bautista werd gecreëerd.

Razgatlioglu en Bautista knokken om de leiding

Bautista bleef eerst op een paar tienden van Razgatlioglu zitten, maar bij het ingaan van de veertiende ronde kon hij zich niet meer bedwingen en ging bij start-finish langs de Yamaha. Razgatlioglu gaf zich niet zomaar gewonnen en sloeg een paar bochten verder terug. Maar ook Bautista hield zijn poot stijf en haalde Razgatlioglu in dezelfde ronde voor een tweede keer in; een gewaagde actie aangezien P3 bij winst van Razgatlioglu voldoende voor de titel was.

In de zestiende ronde drukte Razgatlioglu zijn machine weer voor die van Bautista. Door het geknok om de leiding kon Rea weer aansluiten. Hij had in de elfde ronde afgerekend met Bassani. Weer terug aan de leiding lukte het Razgatlioglu om een gat van ruim een seconde te slaan naar Bautista en Rea. Bautista koos eieren voor zijn geld en de volgorde zou niet meer veranderen. Razgatlioglu kwam 1.2 seconde eerder bij de eindstreep en boekte zo zijn veertiende zege van het jaar. Bautista verzekerde zich met de tweede plaats van zijn eerste Superbike-titel. De voormalig MotoGP-rijder (drie podiumplaatsen, een pole-position) en 125cc-wereldkampioen (2006) vierde het feestje in stijl door na de finish zijn pak te verruilen voor een gouden exemplaar.

Voor Ducati, dat het weekend eerder ook de MotoGP-titel pakte, is het de eerste Superbike-rijderstitel sinds 2011. Ducati en Bautista waren in 2019 al eens dichtbij de titel, met zestien zeges. Het werd toen een tweede plek achter Rea. Bautista vertrok daarna naar Honda, waar hij met een negende en tiende plek in het WK magere jaren kende. Bautista boekte in 2022 veertien overwinningen.

Op anderhalve seconde van Bautista arriveerde Rea als derde. Locatelli versloeg Bassani voor de vierde plek. Scott Redding stuurde zijn BMW naar de zesde plaats, voor Xavi Vierge (Honda), Garrett Gerloff (Yamaha), Alex Lowes (Kawasaki) en Michael Rinaldi (Ducati). Voor Michael van der Mark zat er niet meer in dan P12.

Bautista leidt het kampioenschap met 553 punten. Razgatlioglu (487) en Rea (450) moeten nog gaan uitmaken wie er tweede wordt. Rinaldi volgt op gepaste afstand op de vierde plek met 279 punten. Daarachter staan Locatelli (245), Lowes (234) en Bassani (230).

Het WK Superbike-seizoen wordt afgesloten in het weekend van 19 en 20 november, op Phillip Island in Australië.

Uitslag Race 2 WK Superbike, Mandalika