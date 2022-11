Toprak Razgatlioglu moest zondag op het Pertamina Mandalika International Street Circuit alles uit de kast halen om Jonathan Rea te verslaan. Bij de start pakte Razgatlioglu vanaf pole-position de leiding, voor Yamaha-teamgenoot Andrea Locatelli. Rea nestelde zich op de derde plaats. Het duurde niet lang voordat Rea, die sinds zaterdag uit de titelrace ligt, Locatelli passeerde en uiteindelijk ook de leiding in handen kreeg. Rea greep zijn kans in bocht 11 en 12 en leek zich in een goede positie te bevinden om een einde te maken aan zijn zegeloze reeks die teruggaat tot het Estoril-weekend in mei.

Maar Razgatlioglu kon dicht bij de Kawasaki blijven en sloeg in de zesde omloop terug. Hij zou daarna de leiding niet meer uit handen geven. De overwinning is zijn dertiende van het seizoen. Alvaro Bautista werd vierde en zag zijn voorsprong in het WK weer wat kleiner worden, tot 71 punten. De Spanjaard moet in Race 2 minstens derde worden als Razgatlioglu ook die manche wint.

Locatelli deed Razgatlioglu een groot plezier door de Ducati van Bautista de hele race lang op afstand te houden in de strijd om de derde plaats. De Italiaan boekte zijn eerste podiumfinish sinds Assen. Axel Bassani zat in het begin ook even voor Bautista en werd vijfde. Daarmee verzekerde de Ducatist zich van de titel bij de rijders zonder fabriekscontract. Zijn naaste rivaal voor die kroon, Yamaha-man Garrett Gerloff, kwam niet tot scoren.

Scott Redding (BMW) werd zesde, voor de Kawasaki van Alex Lowes, Michael Ruben Rinaldi op de Ducati en Honda's enig overgebleven piloot, Xavi Vierge. Michael van der Mark kwam als tiende binnen. Lucas Mahias ging niet van start. Hij is nog niet in staat om te rijden na zijn crash in de zaterdagochtendtraining en zal ook in Race 2 niet aan de start verschijnen.

Race 2 begint zondag om 6.30 uur Nederlandse tijd.

Uitslag Superpole-race, Mandalika