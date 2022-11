Ten Kate Racing geniet van winnen twaalfde wereldtitel

Dominique Aegerter verzekerde zich zaterdag van zijn tweede WK Supersport-kroon op rij door vierde te worden in Race 1 in Indonesië. Zijn rivaal voor de titel, Lorenzo Baldassarri, ging al vroeg in de race onderuit op het Pertamina Mandalika International Street Circuit. Aegerter hoefde toen alleen nog maar bij de beste dertien te eindigen. Geen moeilijke opgave voor de Zwitser, die dit seizoen ijzersterk rijdt op zijn Yamaha. Met vijftien overwinningen en in totaal zeventien podiumplaatsen in 21 races, was Aegerter dominant. En passant won Aegerter dit jaar ook de titel in de MotoE.

Voor Ten Kate Racing is het al de elfde wereldtitel in het WK Supersport en de twaalfde in totaal. Fabien Foret (2002), Chris Vermeulen (2003), Karl Muggeridge (2004), Sebastien Charpentier (2005, 2006), Kenan Sofuoglu (2007, 2010), Andrew Pitt (2008) en Michael van der Mark (2014) gingen Aegerter voor. In 2007 werd Ten Kate met James Toseland ook kampioen in het WK Superbike.

"Dit jaar is historisch geweest met zoveel overwinningen en pole-positions", laat teammanager Kervin Bos weten. "We zijn op dit moment in de wolken. Maar we weten ook dat deze momenten in de racerij van korte duur kunnen zijn. Daarom proberen we te genieten van het moment. Dit is de kroon op een ongelooflijk seizoen. We zijn er trots op dat we Dominique op deze fantastische manier aan de World Superbike-klasse kunnen afleveren."

Aegerter stapt volgend jaar over naar het WK Superbike. "We hebben het dit jaar fantastisch gedaan", aldus de tweevoudig Supersport-kampioen. "Drie races voor het einde hebben we ons tweede wereldkampioenschap op rij weten te pakken. Het is een droom die uitkomt om weer wereldkampioen te worden. Ik wil dit opdragen aan mijn familie, vrienden, sponsors, Yamaha en natuurlijk het hele Ten Kate Racing-team. Ze hebben me geholpen om te komen waar ik nu ben en ik voel me klaar voor het volgende hoofdstuk. De statistieken zien er geweldig uit met zoveel overwinningen, pole-positions en snelste ronden. Maar alleen was dit niet mogelijk. Dit heb ik samen met het team bereikt en daar ben ik erg dankbaar voor."

De Zwitser en de renstal uit Nieuwleusen zullen er in de laatste drie wedstrijden van het seizoen alles aan doen om hun succesvolle samenwerking tot een nog mooier einde te brengen. Ten Kate Racing kan ook nog kampioen worden bij de teams. Zondag volgt Race 2 in Indonesië. Daarna wachten nog twee manches op Phillip Island in Australië. Aegerters teamgenoot Leonardo Taccini pakte in Race 1 in Indonesië een punt.