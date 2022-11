Jonathan Rea pakte zijn eerste zege sinds de derde race in Estoril die in mei verreden werd, en zijn zesde overwinning van het seizoen. De wedstrijd startte op een half natte baan, en eindigde in bijna volledig droge omstandigheden. Een perfect getimede pitstop leverde Rea de zege op. Yamaha-rijder Toprak Razgatlioglu en Alex Lowes op de Kawasaki completeerden het podium. De al gekroonde kampioen Alvaro Bautista stelde teleur met de vijfde plaats.

Nadat de kwalificatie onder droge omstandigheden plaatsvond, begon het in aanloop naar de race hard te regenen op Phillip Island. Daardoor startte bijna het hele veld op regenbanden. Alleen Philipp Oettl koos ervoor om achter met intermediates te starten. Hij viel echter meteen na de start ver terug. Bautista pakte vanaf pole-position de leiding, met Razgatlioglu en Rea achter zich. Sam Lowes kwam zich er ook mee bemoeien, toen Rea de leiding overnam in ronde drie. Even later nam Razgatlioglu de kop kort over, maar Rea wist hem al snel weer terug te pakken. Lowes volgde zijn Kawasaki-teamgenoot en ging naar plek twee, en reed daarna ook even aan kop.

Wisselende omstandigheden

Toen de baan op begon te drogen, was Hafizh Syahrin op de Honda de eerste rijder die naar de slicks wisselde. Anderen volgden snel. Aan het einde van de tiende ronde kwamen Rea en Razgatlioglu ook binnen. Lowes en Bautista bleven buiten. De Spanjaard ging een ronde later naar binnen, Lowes pas in ronde dertien. Ondertussen had Rea een grote voorsprong opgebouwd op Razgatlioglu. Lowes kwam achter Bautista en Andrea Locatelli de baan weer op. Zijn late stop heeft hem veel tijd gekost. Scott Redding probeerde op zijn BMW nog langer buiten te blijven op regenbanden. Kyle Smith, die zijn tweede weekend in de WSBK rijdt, ging zelfs helemaal niet naar binnen en reed de wedstrijd uit op versleten regenbanden. Smith lag daardoor een ronde aan de leiding, totdat Rea hem passeerde in de zestiende ronde.

Rea lag intussen meer dan vijf seconden voor op Razgatlioglu. De Brit eindigde zijn langste periode zonder overwinning bij Kawasaki. Razgatlioglu werd dus tweede. Lowes ging nog voorbij aan Bautista en Locatelli en pakte de derde plek. Michael van der Mark ging laat in de wedstrijd onderuit en eindigde de race niet.

WSBK Phillip Island, uitslag Race 1: