Van der Mark sluit Yamaha-tijdperk af met een lach

Van der Mark maakte begin deze zomer bekend over te stappen naar het Superbikes-project van BMW. Daar wordt hij de teamgenoot van voormalig wereldkampioen Tom Sykes. Na een compact seizoen vond de finale van het WK Superbikes dit weekend plaats in Portugal, op het circuit van Estoril.

Na afloop van het raceweekend blikte Van der Mark nog een keer terug op zijn periode bij Yamaha, waarin hij vier overwinningen pakte en in totaal 26 keer op het podium stond. In de eindrangschikking van 2020 eindigde Van der Mark op de vijfde plaats. In het laatste weekend werd hij nog ingehaald door zijn teamgenoot Toprak Razgatlioglu, die een ijzersterk weekend afwerkte.

“Dan zeker met een lach”, zei Van der Mark, gevraagd of hij dit Yamaha-tijdperk afsloot met een lach of een traan. “Toen ik bij dit project kwam hadden we een lange weg te gaan. Het is niet gelukt om het ultieme doel te bereiken, maar met deze kleine groep mensen hebben we hele mooie resultaten behaald, mooie wedstrijden gereden en de motor heel erg verbeterd. Ik kijk er zeker met een lach op terug, ik heb hier altijd met veel plezier gereden.”

In zijn laatste raceweekend in Estoril scoorde Van der Mark nog een podium in de Superpole-race en werd hij op zondag in de tweede hoofdrace vierde. De start van het weekend was moeizaam. De Nederlander sloot de vrijdagse trainingen af op de negende plaats. “We waren op vrijdag heel erg aan het worstelen. Dit is in de basis geen Yamaha-baan, voor de zaterdagochtend hebben we de machine heel erg weten te verbeteren. Toen voelde ik me heel goed. Toprak heeft weliswaar twee keer gewonnen en Garrett stond er ook goed voor, maar ik blijf erbij dat het in principe geen Yamaha-baan is. Het was wat dat betreft een mooie verrassing.”

Bij BMW begint Van der Mark maandag, als hij voor het eerst met de S1000RR test, al aan een nieuw project. De Duitse fabrikant rijdt sinds 2019 weer met een eigen team in het WK Superbikes, maar de resultaten zijn nog niet om over naar huis te schrijven. Daar moet komend seizoen verandering in komen als de M1000RR, het nieuwe type, geïntroduceerd wordt. “Je weet het nooit, maar ik geloof ook in dit project. Ik denk dat ik de juiste beslissing genomen heb, al zal het wat tijd gaan kosten. Het is meer voor de toekomst, niet voor nu.”