Davies neemt met overwinning afscheid van Ducati

Door zijn overwinning in de Superpole Race eerder op de dag mocht Razgatlioglu van pole vertrekken met Garrett Gerloff en Van der Mark naast zich. Achter het Yamaha-drietal was het Davies die direct de stier bij de horens vatte en ten aanval trok. Na een paar bochten was hij Van der Mark en Gerloff al voorbij. De Nederlander lag ook onder vuur van Rea. Een touche tussen beiden zorgde er voor dat Redding naar voren kon opschuiven.

In de tweede ronde wist Davies ook Razgatlioglu te verschalken en de leiding in handen te nemen. Gerloff schoof vervolgens van de baan waardoor het hele veld een plekje opschoof. Wat volgde was een duel om de leiding tussen Davies, Razgatlioglu en Rea. Vooral die laatste twee hadden het zwaar met elkaar aan de stok wat leidde tot een valpatij voor Rea. Razgatlioglu had geluk en kon wel door, nu op de hielen gezeten door Redding.

Vooraan liep Davies steeds verder weg bij het veld achter hem, waar Redding steeds meer begon aan te dringen bij de Razgatloglu. Vlak voor het einde van de race wist de Engelsman de Turk nog voorbij te gaan voor de tweede plaats. Van der Mark eindigde als vierde en neemt met een vijfde plaats in de eindstand afscheid van Yamaha. Volgend seizoen rijdt hij voor BMW.

Ondanks de val van Rea behaalde Kawasaki door de achtste plaats van Spanjaard Xavi Fores net voldoende punten om het constructeurskampioenschap te winnen. De Japanners hebben in de eindstand één punt meer dan Ducati.

Uitslag WSBK Estoril - Race 2