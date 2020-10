Van der Mark test maandag voor het eerst voor BMW

Aan het begin van de zomer maakte Van der Mark zijn overstap naar het fabrieksteam van BMW wereldkundig. De Duitse constructeur is sinds 2019 weer met een eigen machine actief in het WK Superbikes, het project wordt gerund door Shaun Muir Racing. Bij BMW werkt men al een tijdje aan een nieuwe machine, die vanaf seizoen 2021 ingezet gaat worden. Met het binnenhalen van Van der Mark wil men nog een stap maken om de aansluiting te krijgen bij de top van het kampioenschap voor productiemotoren.

Na afloop van het huidige raceweekend begint Van de Mark aan het nieuwe avontuur. Maandag test hij voor het eerst op de BMW. Hij doet dat nog niet op de nieuwe machine voor 2021, maar de huidige S1000RR bevat wel een aantal belangrijke componenten die ook op de nieuwe machine zitten. “We testen hier op maandag”, onthulde teambaas Marc Bongers in gesprek met Motorsport.com. “Bij deze test hebben we de complete M-motor nog niet tot onze beschikking, maar we hebben wel wat onderdelen die op de M1000RR zullen zitten. Dan gaat het bijvoorbeeld om de winglets.”

Over het testprogramma van Van der Mark zei Bongers: “Hij zal beginnen met de huidige machine en zal dan enkele nieuwe componenten aan de tand voelen. De eerste feedback is wat dat betreft heel erg belangrijk.” Een andere belangrijke verandering voor Van der Mark is het andere remsysteem waar BMW gebruik van maakt. De Nederlander maakte bij Yamaha gebruik van Brembo, maar gaat bij BMW met Nissin rijden. “Hij reed met een ander merk remmen, maar de schokbrekers van BMW zijn wel hetzelfde. Hij kent wat dat betreft ook de mogelijkheden qua afstelling. De elektronica is voor hem helemaal nieuw, maar dat geldt ook voor de rest van de motor. Op ergonomisch vlak zullen we de motor aan moeten passen zodat hij zich er goed mee voelt.”